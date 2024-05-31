https://ria.ru/20240531/sputnik-1949562780.html
В "Ростехе" рассказали о модуле "Теленаука" для спутника "Бион-М"
В "Ростехе" рассказали о модуле "Теленаука" для спутника "Бион-М" - РИА Новости, 31.05.2024
В "Ростехе" рассказали о модуле "Теленаука" для спутника "Бион-М"
Предприятия "Ростеха" разработали и передали заказчику модуль "Теленаука", который на спутнике "Бион-М" будет наблюдать за поведением мышей и других животных в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:17
2024-05-31T08:17
2024-05-31T08:17
космос - риа наука
ростех
российская электроника
институт медико-биологических проблем ран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151059/01/1510590144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20711c3fbd0328abd0e41d553df9a955.jpg
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" разработали и передали заказчику модуль "Теленаука", который на спутнике "Бион-М" будет наблюдать за поведением мышей и других животных в космосе, в него вошли 25 цифровых камер, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. "Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал и передал заказчику модуль "Теленаука" для второго спутника "Бион-М". Аппаратура модуля позволит в реальном времени наблюдать за поведением живых организмов на борту космического аппарата во время полета", - говорится в сообщении. Отмечается, что модуль "Теленаука" разработан входящим в "Росэлектронику" НИИ телевидения. В модуле 25 цифровых камер, расположенных внутри спускаемого аппарата и блока содержания малых лабораторных животных, а также блоков видеорегистрации и управления аппаратурой. Каждая камера, как утверждают разработчики, обеспечивает черно-белое изображение в видимом и инфракрасном диапазонах с частотой 30 кадров в секунду и разрешением 960 на 960 пикселей. Блок регистрации позволяет хранить до 7,68 терабайта видеоматериалов, автоматически фрагментирует видео и создает резервные копии полученного изображения. "Бион-М" – уникальная база для отработки технологий, которые в будущем могут применяться в межпланетных перелетах. Поскольку наш модуль станет "глазами" этой космической миссии, требования к оборудованию очень жесткие. "Теленаука" уже прошла конструкторско-доводочные испытания и продолжает готовиться к пуску в составе космического аппарата", – приводит "Ростех" слова гендиректора НИИ телевидения Алексея Никитина. "Бион" - серия отечественных космических аппаратов для проведения биологических исследований. Орбитальную лабораторию "Бион-М" №2 планируется запустить в 2024 году. В космос на месяц должны отправиться мыши, мухи-дрозофилы, грибы, бактерии, клеточные ткани. Основной целью научной программы в проекте "Бион-М" №2 станет исследование биологического воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях. Предполагается, что "Бион-М" №2 будет запущен на высокоширотную орбиту, на которой в будущем будет построена Российская орбитальная станция. В частности, с помощью биоспутника учёные проверят риски этой орбиты, на которой станции никогда ранее не работали. Разработкой "Бионов" занимается Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Сами аппараты создаются в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".
https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html
https://ria.ru/20231130/sfera-1912833704.html
https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, ростех, российская электроника, институт медико-биологических проблем ран
Космос - РИА Наука, Ростех, Российская электроника, Институт медико-биологических проблем РАН
В "Ростехе" рассказали о модуле "Теленаука" для спутника "Бион-М"
"Ростех": за мышами-космонавтами на спутнике "Бион-М" будут наблюдать 25 камер
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости.
Предприятия "Ростеха" разработали и передали заказчику модуль "Теленаука", который на спутнике "Бион-М" будет наблюдать за поведением мышей и других животных в космосе, в него вошли 25 цифровых камер, сообщили журналистам в пресс-службе
госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника
" Госкорпорации Ростех разработал и передал заказчику модуль "Теленаука" для второго спутника "Бион-М". Аппаратура модуля позволит в реальном времени наблюдать за поведением живых организмов на борту космического аппарата во время полета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что модуль "Теленаука" разработан входящим в "Росэлектронику" НИИ телевидения. В модуле 25 цифровых камер, расположенных внутри спускаемого аппарата и блока содержания малых лабораторных животных, а также блоков видеорегистрации и управления аппаратурой.
Каждая камера, как утверждают разработчики, обеспечивает черно-белое изображение в видимом и инфракрасном диапазонах с частотой 30 кадров в секунду и разрешением 960 на 960 пикселей. Блок регистрации позволяет хранить до 7,68 терабайта видеоматериалов, автоматически фрагментирует видео и создает резервные копии полученного изображения.
"Бион-М" – уникальная база для отработки технологий, которые в будущем могут применяться в межпланетных перелетах. Поскольку наш модуль станет "глазами" этой космической миссии, требования к оборудованию очень жесткие. "Теленаука" уже прошла конструкторско-доводочные испытания и продолжает готовиться к пуску в составе космического аппарата", – приводит "Ростех" слова гендиректора НИИ телевидения Алексея Никитина.
"Бион" - серия отечественных космических аппаратов для проведения биологических исследований. Орбитальную лабораторию "Бион-М" №2 планируется запустить в 2024 году. В космос на месяц должны отправиться мыши, мухи-дрозофилы, грибы, бактерии, клеточные ткани. Основной целью научной программы в проекте "Бион-М" №2 станет исследование биологического воздействия невесомости и высокого уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях.
Предполагается, что "Бион-М" №2 будет запущен на высокоширотную орбиту, на которой в будущем будет построена Российская орбитальная станция. В частности, с помощью биоспутника учёные проверят риски этой орбиты, на которой станции никогда ранее не работали.
Разработкой "Бионов" занимается Институт медико-биологических проблем (ИМБП
) РАН
. Сами аппараты создаются в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".