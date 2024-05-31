https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949762097.html

Спецоперация, 31 мая: Россия и Украина обменялись пленными

Спецоперация, 31 мая: Россия и Украина обменялись пленными - РИА Новости, 31.05.2024

Спецоперация, 31 мая: Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "75 на 75", под контроль российской армии перешло 880 квадратных метров территории с начала 2024 года, ВСУ РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:56

2024-05-31T18:56

2024-05-31T18:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

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андрей белоусов

джо байден

виталий ганчев

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "75 на 75", под контроль российской армии перешло 880 квадратных метров территории с начала 2024 года, ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч человек, ПВО сбила ночью 29 беспилотников над Краснодарским краем. Украина потеряла с начала года 880 квадратных километров территорииРоссийские войска на важных участках в Харьковской области вынудили противника отступить на восемь-девять километров, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате. По его словам, "благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населённых пунктов… в целом в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории". Министр также сообщил, что ВСУ в мае текущего года потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения. Белоусов заявил, что в среду была отражена массированная атака на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS. "Россия продолжает специальную военную операцию, и все её цели будут непременно достигнуты. Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности… все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - сказал министр. Россия и Украины обменялись военнопленными по форумле "75 на 75"В результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - добавили в министерстве. Ход спецоперацииЗа неделю российские военные нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине, сообщило Минобороны. Поражены командные пункты, аэродромная инфраструктура, базы горючего, цеха производства безэкипажных катеров, пункты временной дислокации. Совокупные украинские потери за неделю составили до 11 225 человек. В Харьковской области российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника, на других направлениях положение российских военных также было улучшено. Авиация и средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29 и два Су-27. В плен за неделю сдались 45 украинских военных. ПВО сбила 29 БПЛА и 5 ракет "Нептун" над Краснодарским краемРоссийские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 29 беспилотников и пять противокорабельных ракет "Нептун" над Краснодарским краем и по одному дрону над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями, сообщили в Минобороны России. Утром БПЛА был сбит над Татарстаном. Над Белгородской областью в течение дня было уничтожено еще одиннадцать беспилотников. Инфраструктура нефтебазы в Краснодарском крае пострадала при воздушном удареУтром 31 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о воздушном ударе во время массированной атаки БПЛА, после которого пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края, пожару была присвоена высокая категория сложности, есть раненые. Они получили не тяжелые травмы, здоровью двух пострадавших ничего не угрожает, сообщил глава района Федор Бабенков. Пожар был ликвидирован. Убитая двумя российскими военными Давронова была гранатометчицей ВСУУбитая двумя российскими военными в ЛНР Валентина Давронова ранее служила в ВСУ на должности стрелка - помощника гранатометчика, сообщил РИА Новости источник. Убийство произошло в 2023 году: обвиняемые отдыхали в кафе, где между одним из них и Давроновой, с которой у него ранее были отношения, случился конфликт. Чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил её и привёз в пункт временной дислокации. Там Давронову завели в солдатскую баню, где около 20 раз ударили ножом. Пытаясь скрыть преступление, тело вывезли и подорвали гранатой. Первое слушание по делу назначено на 5 июня. По данным источника агентства, убитая служила в ВСУ в 2018-2022. В соцсетях есть информация, что затем она сдалась в плен. На фото Давронова в форме ВСУ с сослуживцем. Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по УкраинеКитай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями мира, потому Пекину сложно участвовать в такой встрече. Она также сказала, что мирная конференция по Украине должна признаваться Москвой и Киевом, иначе будет сложно сыграть существенную роль в восстановлении мира, при этом Китай продолжит по-своему содействовать проведению мирных переговоров по Украине, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами. Задержан севастополец, готовивший по заданию СБУ покушение на российского военногоСиловики задержали жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение с помощью взрывчатки на высокопоставленного военнослужащего ВС РФ, он дал признательные показания, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. Установлено, что 30-летний житель Севастополя по заданию украинской спецслужбы изъял из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства массой около 630 грамм, электродетонатор, передатчик и приемник радиоуправляемого исполнительного устройства. При помощи СВУ мужчина должен был совершить подрыв в момент входа в подъезд жилого дома военнослужащего, указанного куратором из СБУ. Для этого подозреваемый поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ. В ходе допроса, кадры которого опубликовало ведомство, севастополец рассказал, что по заданию кураторов осуществлял слежку за высокопоставленными сотрудниками ВС РФ. Он пояснил, что получил задание от куратора совершить подрыв тогда, "когда высокопоставленный военнослужащий будет заходить в подъезд". Байден разрешил Киеву использовать оружие США против России на границе с ХарьковомПрезидент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения, сказал РИА Новости представитель госдепартамента. "Президент недавно поручил своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова с тем, чтобы Украина могла отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее", - сказал собеседник агентства. "Наша политика в отношении запрета на применения ATACMS или средств дальнего поражения внутри России не изменилась", - добавил он. Ганчев рассчитывает, что санитарная зона пройдет не менее чем в 200 километрах западнее ХарьковаСанитарная зона должна пройти как минимум в 200 километрах западнее Харькова, таким мнением с РИА Новости поделился глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Он также заявил, что российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, освободив за май около 300 квадратных километров территории на севере региона. По его словам, российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения. Мобильные убежища могут появиться в России для защиты от всех видов оружияМобильные убежища модульного типа могут появиться в России для защиты населения от воздействия всех видом современного оружия, в том числе ядерного, с учетом опыта проведения специальной военной операции - соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всего населения, а многие заглубленные помещения и сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели. Подчеркивается, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

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Возвращение российских военнослужащих из украинского плена "Меня обменяли! Я в России!". Кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. Военнослужащим раздали продуктовые наборы удобную обувь, они уже едут домой. По дороге парни созваниваются со своими семьями и радуют близких хорошими новостями, – они теперь дома. 2024-05-31T18:56 true PT2M33S

Задержание жителя Севастополя, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб ФСБ задержала жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб должен был подорвать российского военного у его дома, сообщили в управлении ведомства. 2024-05-31T18:56 true PT5M03S

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