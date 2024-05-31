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"Их окружили". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
"Их окружили". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 31.05.2024
"Их окружили". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Украинские военные оказались в ловушке сразу в двух городах: в Волчанске и Часове Яре, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:35
2024-05-31T16:35
2024-05-31T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
виталий ганчев
вооруженные силы украины
волчанск
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинские военные оказались в ловушке сразу в двух городах: в Волчанске и Часове Яре, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мне кажется, что украинские войска сейчас заперты в двух местах, их окружили, речь идет о так называемых котлах", — отметил он.По словам эксперта, в Волчанске ВСУ фактически отрезаны от снабжения, и по сути попали в ловушку. Он также добавил, что идентичная ситуация сложилась и у Часова Яра."Факт в том, что они отрезаны и у них нет доступной линии подкрепления и отступления, и это предвещает их гибель, так же как и окружение в Волчанске", — резюмировал он.Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости, что российские войска освободили половину Волчанска, ВСУ стянули к городу большие резервы.
https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949695954.html
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в мире, виталий ганчев, вооруженные силы украины, волчанск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Волчанск
"Их окружили". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Меркурис: ВСУ оказались в западне сразу на двух направлениях