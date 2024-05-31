https://ria.ru/20240531/soft-1949669190.html

Минкультуры переходит на российское программное обеспечение

Минкультуры переходит на российское программное обеспечение - РИА Новости, 31.05.2024

Минкультуры переходит на российское программное обеспечение

Минкультуры РФ переходит на российское программное обеспечение, к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:55

2024-05-31T13:55

2024-05-31T14:07

культура

технологии

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ переходит на российское программное обеспечение, к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства, сообщили в его пресс-службе. "Минкультуры России переходит на российское программное обеспечение. В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Минкультуры России переводит свой центральный аппарат на ОС Astra Linux и систему управления доменом ALD Pro от "Группы Астра", - говорится в сообщении. Отмечается, что первые лицензии были закуплены уже в 2023 году, а к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства. Заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Алексей Наймушин отметил, что современные технологии играют значимую роль в сохранении культурного наследия для будущих поколений. "Нам важно уже к концу этого года обеспечить качественный переход с привычных многим зарубежных решений на российские аналоги, чтобы избежать санкционных рисков и минимизировать расходы. Для этого нам необходимо не просто закупить лицензии и установить софт, но и иметь доступ к методологическим консультациям, расширенным услугам технической поддержки, обучению и комплексному ИТ-сопровождению", – сказал Наймушин, слова которого цитирует пресс-служба. По словам директора по работе с ключевыми клиентами "Группы Астра" Андрея Климова, на всех этапах цифровизации ведомства, согласно рассчитанной до 2030 года программе, специалисты Минкультуры будут всесторонне поддерживать переход отрасли на импортонезависимые решения: делиться наработанной за несколько лет экспертизой с ИТ-персоналом, помогать наращивать компетенции в области применения отечественных технологий и обучать пользователей. "Конечно, мы намерены напрямую взаимодействовать как с самим министерством и ГИВЦ, так и с учреждениями культуры: театрами, музеями, библиотеками, киностудиями – с некоторыми из них такая работа уже ведется", - заключил он.

https://ria.ru/20240528/rostelekom-1948806897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры