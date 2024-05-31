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Минкультуры переходит на российское программное обеспечение - РИА Новости, 31.05.2024
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Культура
 
13:55 31.05.2024 (обновлено: 14:07 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/soft-1949669190.html
Минкультуры переходит на российское программное обеспечение
Минкультуры переходит на российское программное обеспечение - РИА Новости, 31.05.2024
Минкультуры переходит на российское программное обеспечение
Минкультуры РФ переходит на российское программное обеспечение, к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:55
2024-05-31T14:07
культура
технологии
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ переходит на российское программное обеспечение, к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства, сообщили в его пресс-службе. "Минкультуры России переходит на российское программное обеспечение. В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Минкультуры России переводит свой центральный аппарат на ОС Astra Linux и систему управления доменом ALD Pro от "Группы Астра", - говорится в сообщении. Отмечается, что первые лицензии были закуплены уже в 2023 году, а к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства. Заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Алексей Наймушин отметил, что современные технологии играют значимую роль в сохранении культурного наследия для будущих поколений. "Нам важно уже к концу этого года обеспечить качественный переход с привычных многим зарубежных решений на российские аналоги, чтобы избежать санкционных рисков и минимизировать расходы. Для этого нам необходимо не просто закупить лицензии и установить софт, но и иметь доступ к методологическим консультациям, расширенным услугам технической поддержки, обучению и комплексному ИТ-сопровождению", – сказал Наймушин, слова которого цитирует пресс-служба. По словам директора по работе с ключевыми клиентами "Группы Астра" Андрея Климова, на всех этапах цифровизации ведомства, согласно рассчитанной до 2030 года программе, специалисты Минкультуры будут всесторонне поддерживать переход отрасли на импортонезависимые решения: делиться наработанной за несколько лет экспертизой с ИТ-персоналом, помогать наращивать компетенции в области применения отечественных технологий и обучать пользователей. "Конечно, мы намерены напрямую взаимодействовать как с самим министерством и ГИВЦ, так и с учреждениями культуры: театрами, музеями, библиотеками, киностудиями – с некоторыми из них такая работа уже ведется", - заключил он.
https://ria.ru/20240528/rostelekom-1948806897.html
https://ria.ru/20240320/teleradioveschanie-1934563229.html
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технологии, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры
Культура, Технологии, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Новости культуры
Минкультуры переходит на российское программное обеспечение

Минкультуры полностью перейдет на российское ПО к концу 2024 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минкультуры РФ переходит на российское программное обеспечение, к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства, сообщили в его пресс-службе.
"Минкультуры России переходит на российское программное обеспечение. В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Минкультуры России переводит свой центральный аппарат на ОС Astra Linux и систему управления доменом ALD Pro от "Группы Астра", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что первые лицензии были закуплены уже в 2023 году, а к концу 2024 года ожидается перевод на отечественный софт всех рабочих мест сотрудников ведомства.
Заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития министерства культуры РФ Алексей Наймушин отметил, что современные технологии играют значимую роль в сохранении культурного наследия для будущих поколений.
"Нам важно уже к концу этого года обеспечить качественный переход с привычных многим зарубежных решений на российские аналоги, чтобы избежать санкционных рисков и минимизировать расходы. Для этого нам необходимо не просто закупить лицензии и установить софт, но и иметь доступ к методологическим консультациям, расширенным услугам технической поддержки, обучению и комплексному ИТ-сопровождению", – сказал Наймушин, слова которого цитирует пресс-служба.
По словам директора по работе с ключевыми клиентами "Группы Астра" Андрея Климова, на всех этапах цифровизации ведомства, согласно рассчитанной до 2030 года программе, специалисты Минкультуры будут всесторонне поддерживать переход отрасли на импортонезависимые решения: делиться наработанной за несколько лет экспертизой с ИТ-персоналом, помогать наращивать компетенции в области применения отечественных технологий и обучать пользователей.
"Конечно, мы намерены напрямую взаимодействовать как с самим министерством и ГИВЦ, так и с учреждениями культуры: театрами, музеями, библиотеками, киностудиями – с некоторыми из них такая работа уже ведется", - заключил он.
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