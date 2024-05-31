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В Смоленске задержали подозреваемых в похищении ребенка пять лет назад - РИА Новости, 31.05.2024
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09:44 31.05.2024 (обновлено: 09:45 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/sk-1949574453.html
В Смоленске задержали подозреваемых в похищении ребенка пять лет назад
В Смоленске задержали подозреваемых в похищении ребенка пять лет назад - РИА Новости, 31.05.2024
В Смоленске задержали подозреваемых в похищении ребенка пять лет назад
В Смоленске задержали троих подозреваемых в похищении несовершеннолетней, совершенном пять лет назад для вымогательства имущества ее отца, они арестованы,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:44
2024-05-31T09:45
происшествия
жилье
смоленск
россия
сафоново
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. В Смоленске задержали троих подозреваемых в похищении несовершеннолетней, совершенном пять лет назад для вымогательства имущества ее отца, они арестованы, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. &quot;В Смоленске задержаны подозреваемые в похищении несовершеннолетней, совершенном 5 лет назад&quot;, - сообщило СУСК.По версии следствия, в конце сентября 2019 года подозреваемые "с целью вымогательства имущества и права на него… у ранее знакомого им предпринимателя" приехали на машине к одной из школ города Сафоново, где стали ждать несовершеннолетнюю дочь бизнесмена. Увидев ее, один из фигурантов представился знакомым отца и предложил довезти до дома. Когда ребенок сел в машину, подозреваемые позвонили отцу и высказали угрозы физической расправы над девочкой в случае отказа в переоформлении принадлежащих ему компаний и доли в торговом центре на лиц, на которых укажут фигуранты. Мужчина договорился о выполнении всех требований, после чего несовершеннолетнюю отвезли домой и отпустили. По данным СУСК, было возбуждено дело по статьям о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений, и о вымогательстве. "В ходе планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет… установлены три лица, подозреваемые в совершении данного преступления. Фигуранты при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны, по месту их жительства проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также крупные суммы денег", - уточняет следственное управление. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, жилье, смоленск, россия, сафоново, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Жилье, Смоленск, Россия, Сафоново, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Смоленске задержали подозреваемых в похищении ребенка пять лет назад

В Смоленске задержали подозреваемых в похищении дочери бизнесмена

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. В Смоленске задержали троих подозреваемых в похищении несовершеннолетней, совершенном пять лет назад для вымогательства имущества ее отца, они арестованы, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале.
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"В Смоленске задержаны подозреваемые в похищении несовершеннолетней, совершенном 5 лет назад", - сообщило СУСК.

Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении
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По версии следствия, в конце сентября 2019 года подозреваемые "с целью вымогательства имущества и права на него… у ранее знакомого им предпринимателя" приехали на машине к одной из школ города Сафоново, где стали ждать несовершеннолетнюю дочь бизнесмена. Увидев ее, один из фигурантов представился знакомым отца и предложил довезти до дома. Когда ребенок сел в машину, подозреваемые позвонили отцу и высказали угрозы физической расправы над девочкой в случае отказа в переоформлении принадлежащих ему компаний и доли в торговом центре на лиц, на которых укажут фигуранты. Мужчина договорился о выполнении всех требований, после чего несовершеннолетнюю отвезли домой и отпустили.
По данным СУСК, было возбуждено дело по статьям о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений, и о вымогательстве.
"В ходе планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет… установлены три лица, подозреваемые в совершении данного преступления. Фигуранты при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны, по месту их жительства проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также крупные суммы денег", - уточняет следственное управление.
В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияЖильеСмоленскРоссияСафоновоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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