https://ria.ru/20240531/sk-1949574453.html

В Смоленске задержали подозреваемых в похищении ребенка пять лет назад

В Смоленске задержали подозреваемых в похищении ребенка пять лет назад - РИА Новости, 31.05.2024

В Смоленске задержали подозреваемых в похищении ребенка пять лет назад

В Смоленске задержали троих подозреваемых в похищении несовершеннолетней, совершенном пять лет назад для вымогательства имущества ее отца, они арестованы,... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:44

2024-05-31T09:44

2024-05-31T09:45

происшествия

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смоленск

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. В Смоленске задержали троих подозреваемых в похищении несовершеннолетней, совершенном пять лет назад для вымогательства имущества ее отца, они арестованы, сообщило региональное следственное управление СК РФ в своем Telegram-канале. "В Смоленске задержаны подозреваемые в похищении несовершеннолетней, совершенном 5 лет назад", - сообщило СУСК.По версии следствия, в конце сентября 2019 года подозреваемые "с целью вымогательства имущества и права на него… у ранее знакомого им предпринимателя" приехали на машине к одной из школ города Сафоново, где стали ждать несовершеннолетнюю дочь бизнесмена. Увидев ее, один из фигурантов представился знакомым отца и предложил довезти до дома. Когда ребенок сел в машину, подозреваемые позвонили отцу и высказали угрозы физической расправы над девочкой в случае отказа в переоформлении принадлежащих ему компаний и доли в торговом центре на лиц, на которых укажут фигуранты. Мужчина договорился о выполнении всех требований, после чего несовершеннолетнюю отвезли домой и отпустили. По данным СУСК, было возбуждено дело по статьям о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений, и о вымогательстве. "В ходе планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет… установлены три лица, подозреваемые в совершении данного преступления. Фигуранты при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны, по месту их жительства проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также крупные суммы денег", - уточняет следственное управление. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20231202/devochka-1913367446.html

https://ria.ru/20240529/yaroslavl-1949076401.html

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происшествия, жилье, смоленск, россия, сафоново, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)