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Молдавские оппозиционеры ведут переговоры о едином кандидате на выборах - РИА Новости, 31.05.2024
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08:58 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/shor-1949566595.html
Молдавские оппозиционеры ведут переговоры о едином кандидате на выборах
Молдавские оппозиционеры ведут переговоры о едином кандидате на выборах - РИА Новости, 31.05.2024
Молдавские оппозиционеры ведут переговоры о едином кандидате на выборах
Молдавские оппозиционные партии ведут переговоры о едином кандидате на выборах президента, но пока что его не выбрали, заявил РИА Новости оппозиционный... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:58
2024-05-31T08:58
молдавия
илан шор
евгения гуцул
майя санду
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Молдавские оппозиционные партии ведут переговоры о едином кандидате на выборах президента, но пока что его не выбрали, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор.Ранее глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в ходе пресс-конференции сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о возможном выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах в стране."Ведутся переговоры, ведутся дискуссии со всеми, но к чему мы придем, посмотрим", - сказал Шор, отвечая на соответствующий вопрос.Отвечая на вопрос агентства, выбрали ли единого кандидата от оппозиции на президентских выборах, политик отметил, что "пока что нет".Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240530/moldaviya-1949325929.html
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молдавия, илан шор, евгения гуцул, майя санду, в мире
Молдавия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Майя Санду, В мире
Молдавские оппозиционеры ведут переговоры о едином кандидате на выборах

Шор: в Молдавии ведутся переговоры о едином кандидате на выборах президента

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Молдавские оппозиционные партии ведут переговоры о едином кандидате на выборах президента, но пока что его не выбрали, заявил РИА Новости оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
Ранее глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в ходе пресс-конференции сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о возможном выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах в стране.
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"Ведутся переговоры, ведутся дискуссии со всеми, но к чему мы придем, посмотрим", - сказал Шор, отвечая на соответствующий вопрос.
Отвечая на вопрос агентства, выбрали ли единого кандидата от оппозиции на президентских выборах, политик отметил, что "пока что нет".
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Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
 
МолдавияИлан ШорЕвгения ГуцулМайя СандуВ мире
 
 
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