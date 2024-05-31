Шор сообщил, что не обсуждал с властями России экстрадицию в Молдавию
Шор заявил, что не обсуждал с российскими властями свою экстрадицию в Молдавию
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что не обсуждал с российским руководством свою экстрадицию в Молдавию.
Ранее глава министерства юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару заявила, что ведомство намерено отправить в Россию запрос об экстрадиции молдавского политика и бизнесмена Илана Шора.
"Нет, я ни с кем эту тему не обсуждал. Молдова запрашивала мою экстрадицию у Израиля, когда я там находился. Молдова запрашивала у всего мира. К сожалению, проблема в том, что я обычно к ним прихожу ночью в кошмарах, и утром просыпаюсь, а они начинают меня искать, где я", — сказал он.
Депутаты парламента от правящей в республике партии "Действие и солидарность" (ПДС) 12 апреля приняли в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие, по запросу Службы информации и безопасности (СИБ), лишение молдавского гражданства лиц, оказавшихся под международными санкциями.
Ранее глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил в эфире государственного телеканала "Молдова 1", что Шор является гражданином трех государств – Израиля, Молдавии и РФ. Он признал, что это осложняет процедуру экстрадиции политика на родину, так как ни Россия, ни Израиль не выдают своих граждан.
В марте шеф администрации молдавского президента Адриан Бэлуцел заявил, что глава республики Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Однако в начале апреля в администрации молдавского лидера пояснили, что действующее законодательство не позволяет президенту напрямую самостоятельно инициировать процедуру лишения молдавского гражданства. Этими полномочиями наделено Агентство государственных услуг, которое инициирует процесс после уведомления СИБ или, в некоторых случаях, на основании имеющейся информации.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Шор, зампредседателя его партии Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и бизнесмен Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.