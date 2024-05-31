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Шор сообщил, что не обсуждал с властями России экстрадицию в Молдавию - РИА Новости, 31.05.2024
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07:54 31.05.2024 (обновлено: 07:56 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/shor-1949561588.html
Шор сообщил, что не обсуждал с властями России экстрадицию в Молдавию
Шор сообщил, что не обсуждал с властями России экстрадицию в Молдавию - РИА Новости, 31.05.2024
Шор сообщил, что не обсуждал с властями России экстрадицию в Молдавию
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что не обсуждал с российским руководством свою экстрадицию в Молдавию. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T07:54
2024-05-31T07:56
молдавия
израиль
россия
илан шор
владимир плахотнюк
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что не обсуждал с российским руководством свою экстрадицию в Молдавию. Ранее глава министерства юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару заявила, что ведомство намерено отправить в Россию запрос об экстрадиции молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. "Нет, я ни с кем эту тему не обсуждал. Молдова запрашивала мою экстрадицию у Израиля, когда я там находился. Молдова запрашивала у всего мира. К сожалению, проблема в том, что я обычно к ним прихожу ночью в кошмарах, и утром просыпаюсь, а они начинают меня искать, где я", — сказал он. Депутаты парламента от правящей в республике партии "Действие и солидарность" (ПДС) 12 апреля приняли в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие, по запросу Службы информации и безопасности (СИБ), лишение молдавского гражданства лиц, оказавшихся под международными санкциями. Ранее глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил в эфире государственного телеканала "Молдова 1", что Шор является гражданином трех государств – Израиля, Молдавии и РФ. Он признал, что это осложняет процедуру экстрадиции политика на родину, так как ни Россия, ни Израиль не выдают своих граждан. В марте шеф администрации молдавского президента Адриан Бэлуцел заявил, что глава республики Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Однако в начале апреля в администрации молдавского лидера пояснили, что действующее законодательство не позволяет президенту напрямую самостоятельно инициировать процедуру лишения молдавского гражданства. Этими полномочиями наделено Агентство государственных услуг, которое инициирует процесс после уведомления СИБ или, в некоторых случаях, на основании имеющейся информации. В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Шор, зампредседателя его партии Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и бизнесмен Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
https://ria.ru/20240531/grazhdanstvo-1949560425.html
https://ria.ru/20240531/shor-1949556049.html
https://ria.ru/20240527/gutsul-1948607754.html
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молдавия, израиль, россия, илан шор, владимир плахотнюк, майя санду, интерпол, в мире
Молдавия, Израиль, Россия, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Майя Санду, Интерпол, В мире
Шор сообщил, что не обсуждал с властями России экстрадицию в Молдавию

Шор заявил, что не обсуждал с российскими властями свою экстрадицию в Молдавию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что не обсуждал с российским руководством свою экстрадицию в Молдавию.
Ранее глава министерства юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару заявила, что ведомство намерено отправить в Россию запрос об экстрадиции молдавского политика и бизнесмена Илана Шора.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Шор не исключил, что его могут лишить гражданства Молдавии
07:25
"Нет, я ни с кем эту тему не обсуждал. Молдова запрашивала мою экстрадицию у Израиля, когда я там находился. Молдова запрашивала у всего мира. К сожалению, проблема в том, что я обычно к ним прихожу ночью в кошмарах, и утром просыпаюсь, а они начинают меня искать, где я", — сказал он.
Депутаты парламента от правящей в республике партии "Действие и солидарность" (ПДС) 12 апреля приняли в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие, по запросу Службы информации и безопасности (СИБ), лишение молдавского гражданства лиц, оказавшихся под международными санкциями.
Ранее глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил в эфире государственного телеканала "Молдова 1", что Шор является гражданином трех государств – Израиля, Молдавии и РФ. Он признал, что это осложняет процедуру экстрадиции политика на родину, так как ни Россия, ни Израиль не выдают своих граждан.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Шор примет участие в ПМЭФ и проведет переговоры с российскими банками
05:55
В марте шеф администрации молдавского президента Адриан Бэлуцел заявил, что глава республики Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Однако в начале апреля в администрации молдавского лидера пояснили, что действующее законодательство не позволяет президенту напрямую самостоятельно инициировать процедуру лишения молдавского гражданства. Этими полномочиями наделено Агентство государственных услуг, которое инициирует процесс после уведомления СИБ или, в некоторых случаях, на основании имеющейся информации.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали Шор, зампредседателя его партии Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и бизнесмен Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
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Гуцул раскрыла дату суда по делу о финансировании партии "Шор"
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МолдавияИзраильРоссияИлан ШорВладимир ПлахотнюкМайя СандуИнтерполВ мире
 
 
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