https://ria.ru/20240531/shor-1949556049.html

Шор примет участие в ПМЭФ и проведет переговоры с российскими банками

Шор примет участие в ПМЭФ и проведет переговоры с российскими банками - РИА Новости, 31.05.2024

Шор примет участие в ПМЭФ и проведет переговоры с российскими банками

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), планирует провести... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T05:55

2024-05-31T05:55

2024-05-31T07:28

экономика

илан шор

пмэф-2024

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), планирует провести переговоры с российскими банками и предпринимателями. "Да, планирую (посетить ПМЭФ — ред.). У меня запланировано несколько встреч, переговоров, участие в различных мероприятиях, поэтому я посещу (форум – ред.) с большим удовольствием", — сказал Шор. Он добавил, что в рамках форума планирует также провести переговоры с российскими экономическими агентами, банками, предпринимателями и представителями регионов. Отвечая на вопрос агентства, может ли он встретиться с российским руководством "на полях" ПМЭФ, политик подчеркнул, что такие планы есть. При этом он не конкретизировал, с кем именно. "Пока мы не будем это озвучивать. Посмотрим. Есть планы, мы готовы видеться, готовы говорить и хотим говорить, поэтому посмотрим уже по ходу", — заключил Шор. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

https://ria.ru/20240529/shor-1949109276.html

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экономика, илан шор, пмэф-2024