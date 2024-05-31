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Шор примет участие в ПМЭФ и проведет переговоры с российскими банками - РИА Новости, 31.05.2024
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05:55 31.05.2024 (обновлено: 07:28 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/shor-1949556049.html
Шор примет участие в ПМЭФ и проведет переговоры с российскими банками
Шор примет участие в ПМЭФ и проведет переговоры с российскими банками - РИА Новости, 31.05.2024
Шор примет участие в ПМЭФ и проведет переговоры с российскими банками
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), планирует провести... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:55
2024-05-31T07:28
экономика
илан шор
пмэф-2024
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), планирует провести переговоры с российскими банками и предпринимателями. "Да, планирую (посетить ПМЭФ — ред.). У меня запланировано несколько встреч, переговоров, участие в различных мероприятиях, поэтому я посещу (форум – ред.) с большим удовольствием", — сказал Шор. Он добавил, что в рамках форума планирует также провести переговоры с российскими экономическими агентами, банками, предпринимателями и представителями регионов. Отвечая на вопрос агентства, может ли он встретиться с российским руководством "на полях" ПМЭФ, политик подчеркнул, что такие планы есть. При этом он не конкретизировал, с кем именно. "Пока мы не будем это озвучивать. Посмотрим. Есть планы, мы готовы видеться, готовы говорить и хотим говорить, поэтому посмотрим уже по ходу", — заключил Шор. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
https://ria.ru/20240529/shor-1949109276.html
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экономика, илан шор, пмэф-2024
Экономика, Илан Шор, ПМЭФ-2024
Шор примет участие в ПМЭФ и проведет переговоры с российскими банками

Оппозиционный молдавский политик Шор заявил, что примет участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил РИА Новости, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), планирует провести переговоры с российскими банками и предпринимателями.
"Да, планирую (посетить ПМЭФ — ред.). У меня запланировано несколько встреч, переговоров, участие в различных мероприятиях, поэтому я посещу (форум – ред.) с большим удовольствием", — сказал Шор.
Он добавил, что в рамках форума планирует также провести переговоры с российскими экономическими агентами, банками, предпринимателями и представителями регионов.
Отвечая на вопрос агентства, может ли он встретиться с российским руководством "на полях" ПМЭФ, политик подчеркнул, что такие планы есть. При этом он не конкретизировал, с кем именно.
"Пока мы не будем это озвучивать. Посмотрим. Есть планы, мы готовы видеться, готовы говорить и хотим говорить, поэтому посмотрим уже по ходу", — заключил Шор.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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