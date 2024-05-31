https://ria.ru/20240531/sholts-1949787302.html

На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником

На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником - РИА Новости, 31.05.2024

На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником

Газета Politico, комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Германии, описывает ее как визит более красивого, умного РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:36

2024-05-31T20:36

2024-05-31T20:36

в мире

германия

франция

эммануэль макрон

олаф шольц

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Газета Politico, комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Германии, описывает ее как визит более красивого, умного и красноречивого французского соседа в гости к "незадачливому неудачнику" Шольцу, растерявшему свою политическую популярность. На прошлой неделе Макрон отправился в трехдневную поездку в ФРГ - первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. Во вторник на официальной церемонии в Мюнстере французскому президенту была вручена Вестфальская премия мира. Издание представляет Шольца как "несмешного и непопулярного политика, чья карьера показав проблеск надежды, пошла на спад, в то время как почти все думают, что он неудачник". В это время, когда, казалось, хуже быть и не может, в гости к нему приехал "более умный, красивый и более красноречивый" французский сосед. Politico отмечает "плохую атмосферу" в ходе встречи, поскольку ни для кого не секрет, что Шольц и Макрон, несмотря на их попытки притвориться дружелюбными, не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим направлениям.

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германия

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в мире, германия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц