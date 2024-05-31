На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником
Politico назвала встречу Макрона и Шольца визитом к "незадачливому неудачнику"
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в саду гостевого дома правительства Германии в Мезеберге
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в саду гостевого дома правительства Германии в Мезеберге. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Газета Politico, комментируя встречу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Германии, описывает ее как визит более красивого, умного и красноречивого французского соседа в гости к "незадачливому неудачнику" Шольцу, растерявшему свою политическую популярность.
На прошлой неделе Макрон отправился в трехдневную поездку в ФРГ - первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. Во вторник на официальной церемонии в Мюнстере французскому президенту была вручена Вестфальская премия мира.
Издание представляет Шольца как "несмешного и непопулярного политика, чья карьера показав проблеск надежды, пошла на спад, в то время как почти все думают, что он неудачник". В это время, когда, казалось, хуже быть и не может, в гости к нему приехал "более умный, красивый и более красноречивый" французский сосед.
Politico отмечает "плохую атмосферу" в ходе встречи, поскольку ни для кого не секрет, что Шольц и Макрон, несмотря на их попытки притвориться дружелюбными, не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим направлениям.