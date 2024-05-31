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В бундестаге Шольца назвали угрозой для безопасности Германии - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/sholts-1949785303.html
В бундестаге Шольца назвали угрозой для безопасности Германии
В бундестаге Шольца назвали угрозой для безопасности Германии - РИА Новости, 31.05.2024
В бундестаге Шольца назвали угрозой для безопасности Германии
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х назвала канцлера Германии Олафа Шольца угрозой для безопасности ФРГ из-за его разрешения Киеву... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:27
2024-05-31T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
украина
сара вагенкнехт
олаф шольц
нато
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х назвала канцлера Германии Олафа Шольца угрозой для безопасности ФРГ из-за его разрешения Киеву бить по России немецким оружием. "Нападать на Россию с помощью немецкого оружия? Это только поспособствует эскалации, не улучшая ситуацию на Украине. Олаф Шольц не является канцлером мира, но все больше становится угрозой безопасности Германии", - написала Вагенкнехт, соосновательница новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).В пятницу официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. Данные договоренности США, Франции, Великобритании и Германии были достигнуты во время переговоров на уровне советников по национальной безопасности 29 и 30 мая. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил на пресс-конференции в Молдавии, что данное решение подразумевает "все" немецкие системы, поставленные ВСУ. Министр похвалил решение немецкого правительства и охарактеризовал его как "приспосабливание стратегии к меняющейся ситуации". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Ранее в МО РФ заявили, что подразделения группировки войск "Север" продвинулись на Харьковском участке фронта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20240530/izvinenie-1949451270.html
https://ria.ru/20240531/sholts-1949570804.html
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в мире, россия, германия, украина, сара вагенкнехт, олаф шольц, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, НАТО, Вооруженные силы Украины
В бундестаге Шольца назвали угрозой для безопасности Германии

Депутат Вагенкнехт назвала Шольца угрозой для безопасности Германии

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х назвала канцлера Германии Олафа Шольца угрозой для безопасности ФРГ из-за его разрешения Киеву бить по России немецким оружием.
"Нападать на Россию с помощью немецкого оружия? Это только поспособствует эскалации, не улучшая ситуацию на Украине. Олаф Шольц не является канцлером мира, но все больше становится угрозой безопасности Германии", - написала Вагенкнехт, соосновательница новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
В пятницу официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.
Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
Данные договоренности США, Франции, Великобритании и Германии были достигнуты во время переговоров на уровне советников по национальной безопасности 29 и 30 мая. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил на пресс-конференции в Молдавии, что данное решение подразумевает "все" немецкие системы, поставленные ВСУ. Министр похвалил решение немецкого правительства и охарактеризовал его как "приспосабливание стратегии к меняющейся ситуации".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В бундестаге извинились перед людьми с аутизмом за сравнение с Шольцем
30 мая, 17:21
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Ранее в МО РФ заявили, что подразделения группировки войск "Север" продвинулись на Харьковском участке фронта.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Шольц сделал неожиданное заявление по Украине
Вчера, 09:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияУкраинаСара ВагенкнехтОлаф ШольцНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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