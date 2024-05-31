Шольц сделал неожиданное заявление по Украине
Шольц заявил, что Германия не хочет входить на Украину с немецкими солдатами
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине, пишет Welt.
"Мы не хотим входить туда с нашими солдатами", — сказал он.
"Мы не хотим входить туда с нашими солдатами", — сказал он.
Шольц добавил, что это относится и к безрассудному предложению о создании беспилотной зоны на Украине, так как это будет означать, что придется сбивать самолеты России, что приведет к прямому столкновению с Москвой.
На этой неделе на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном, заявившим, что Украине следует разрешить наносить удары по России, канцлер Германии не стал вступать в спор и ответил, что Киев имеет законное право обороняться.
На этой неделе на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном, заявившим, что Украине следует разрешить наносить удары по России, канцлер Германии не стал вступать в спор и ответил, что Киев имеет законное право обороняться.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.