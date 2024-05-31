https://ria.ru/20240531/sholts-1949570804.html

Шольц сделал неожиданное заявление по Украине

Шольц сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 31.05.2024

Шольц сделал неожиданное заявление по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине, пишет Welt."Мы не хотим входить туда с нашими солдатами", — сказал он. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:20

2024-05-31T09:20

2024-05-31T14:36

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине, пишет Welt."Мы не хотим входить туда с нашими солдатами", — сказал он. Шольц добавил, что это относится и к безрассудному предложению о создании беспилотной зоны на Украине, так как это будет означать, что придется сбивать самолеты России, что приведет к прямому столкновению с Москвой.На этой неделе на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном, заявившим, что Украине следует разрешить наносить удары по России, канцлер Германии не стал вступать в спор и ответил, что Киев имеет законное право обороняться.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240531/pistorius-1949600493.html

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в мире, украина, олаф шольц, германия, россия