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Шольц сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:20 31.05.2024 (обновлено: 14:36 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/sholts-1949570804.html
Шольц сделал неожиданное заявление по Украине
Шольц сделал неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Шольц сделал неожиданное заявление по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине, пишет Welt."Мы не хотим входить туда с нашими солдатами", — сказал он. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:20
2024-05-31T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
германия
россия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине, пишет Welt."Мы не хотим входить туда с нашими солдатами", — сказал он. Шольц добавил, что это относится и к безрассудному предложению о создании беспилотной зоны на Украине, так как это будет означать, что придется сбивать самолеты России, что приведет к прямому столкновению с Москвой.На этой неделе на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном, заявившим, что Украине следует разрешить наносить удары по России, канцлер Германии не стал вступать в спор и ответил, что Киев имеет законное право обороняться.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240531/pistorius-1949600493.html
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в мире, украина, олаф шольц, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Германия, Россия
Шольц сделал неожиданное заявление по Украине

Шольц заявил, что Германия не хочет входить на Украину с немецкими солдатами

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие немецких солдат в конфликте на Украине, пишет Welt.

"Мы не хотим входить туда с нашими солдатами", — сказал он.
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Шольц добавил, что это относится и к безрассудному предложению о создании беспилотной зоны на Украине, так как это будет означать, что придется сбивать самолеты России, что приведет к прямому столкновению с Москвой.

На этой неделе на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном, заявившим, что Украине следует разрешить наносить удары по России, канцлер Германии не стал вступать в спор и ответил, что Киев имеет законное право обороняться.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцГерманияРоссия
 
 
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