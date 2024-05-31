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В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего массовые убийства в школах

В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего массовые убийства в школах - РИА Новости, 31.05.2024

В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего массовые убийства в школах

Мужчина, оправдывавший массовые убийства в школах, задержан в Петербурге по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:55

2024-05-31T12:55

2024-05-31T12:55

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Мужчина, оправдывавший массовые убийства в школах, задержан в Петербурге по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. "В Санкт-Петербурге силовыми структурами задержан местный житель, подозреваемый в оправдании террористической деятельности", - сказал собеседник агентства. По его словам, фигурант оправдывал массовые расстрелы в школах. "Задержанный в социальных сетях оправдывал деятельность таких стрелков и призывал молодых людей к совершению массовых убийств", - сказал он, добавив, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 (Публичное оправдание терроризма) УК РФ.

https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия