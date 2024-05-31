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В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего массовые убийства в школах
В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего массовые убийства в школах - РИА Новости, 31.05.2024
В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего массовые убийства в школах
Мужчина, оправдывавший массовые убийства в школах, задержан в Петербурге по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:55
2024-05-31T12:55
2024-05-31T12:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая - РИА Новости. Мужчина, оправдывавший массовые убийства в школах, задержан в Петербурге по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. "В Санкт-Петербурге силовыми структурами задержан местный житель, подозреваемый в оправдании террористической деятельности", - сказал собеседник агентства. По его словам, фигурант оправдывал массовые расстрелы в школах. "Задержанный в социальных сетях оправдывал деятельность таких стрелков и призывал молодых людей к совершению массовых убийств", - сказал он, добавив, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 (Публичное оправдание терроризма) УК РФ.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего массовые убийства в школах
В Петербурге задержали мужчину по делу об оправдании терроризма