https://ria.ru/20240531/shamarin-1949577552.html
Защита генерала Шамарина обжаловала арест по делу о взятке
Защита генерала Шамарина обжаловала арест по делу о взятке - РИА Новости, 31.05.2024
Защита генерала Шамарина обжаловала арест по делу о взятке
Защита начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, обжаловала его арест,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T09:58
2024-05-31T09:58
2024-05-31T10:02
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Защита начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда."Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шамарина Вадима Анатольевича", - сказала собеседница агентства.По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
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происшествия, вооруженные силы рф, россия
Происшествия, Вооруженные силы РФ, Россия
Защита генерала Шамарина обжаловала арест по делу о взятке
Защита замначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина обжаловала арест
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Защита начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шамарина Вадима Анатольевича", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.