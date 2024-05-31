https://ria.ru/20240531/shakhta-1949680186.html
В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте
В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте - РИА Новости, 31.05.2024
В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте
В Муйском районе Бурятии из-за задымления в шахте рудника эвакуированы 47 человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:28
2024-05-31T14:28
2024-05-31T14:30
происшествия
муйский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130966/76/1309667641_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_45f45a493778a790e69b0eaf320729f5.jpg
УЛАН-УДЭ, 31 мая – РИА Новости. В Муйском районе Бурятии из-за задымления в шахте рудника эвакуированы 47 человек, сообщил региональный главк МЧС. По данным спасателей, сообщение о задымлении в шахте рудника в поселке Иракинда пришло в пятницу в 11.02 (6.02 мск). В шахте находились 47 человек. "По состоянию на 13.05 (8.05 мск), все 47 человек эвакуировались, пострадавших нет. Информация по задымлению уточняется", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, задымление произошло из-за возгорания в бытовом помещении, расположенном в шахте. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Надзорное ведомство начало проверку. На руднике "Ирокинда" ведется добыча золота подземным способом.
https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html
муйский район
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130966/76/1309667641_119:0:1882:1322_1920x0_80_0_0_4b6edb5938199a51383dea20e611d9e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, муйский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Муйский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте
В Бурятии из-за задымления в шахте рудника "Ирокинда" эвакуировали 47 человек
УЛАН-УДЭ, 31 мая – РИА Новости. В Муйском районе Бурятии из-за задымления в шахте рудника эвакуированы 47 человек, сообщил региональный главк МЧС.
По данным спасателей, сообщение о задымлении в шахте рудника в поселке Иракинда пришло в пятницу в 11.02 (6.02 мск). В шахте находились 47 человек.
«
"По состоянию на 13.05 (8.05 мск), все 47 человек эвакуировались, пострадавших нет. Информация по задымлению уточняется", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, задымление произошло из-за возгорания в бытовом помещении, расположенном в шахте. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Надзорное ведомство начало проверку.
На руднике "Ирокинда" ведется добыча золота подземным способом.