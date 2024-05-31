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В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте - РИА Новости, 31.05.2024
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14:28 31.05.2024 (обновлено: 14:30 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/shakhta-1949680186.html
В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте
В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте - РИА Новости, 31.05.2024
В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте
В Муйском районе Бурятии из-за задымления в шахте рудника эвакуированы 47 человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:28
2024-05-31T14:30
происшествия
муйский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 31 мая – РИА Новости. В Муйском районе Бурятии из-за задымления в шахте рудника эвакуированы 47 человек, сообщил региональный главк МЧС. По данным спасателей, сообщение о задымлении в шахте рудника в поселке Иракинда пришло в пятницу в 11.02 (6.02 мск). В шахте находились 47 человек. "По состоянию на 13.05 (8.05 мск), все 47 человек эвакуировались, пострадавших нет. Информация по задымлению уточняется", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, задымление произошло из-за возгорания в бытовом помещении, расположенном в шахте. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Надзорное ведомство начало проверку. На руднике "Ирокинда" ведется добыча золота подземным способом.
https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html
муйский район
республика бурятия
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происшествия, муйский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Муйский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте

В Бурятии из-за задымления в шахте рудника "Ирокинда" эвакуировали 47 человек

© РИА Новости / Вера КостамоШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Вера Костамо
Шахтеры. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 31 мая – РИА Новости. В Муйском районе Бурятии из-за задымления в шахте рудника эвакуированы 47 человек, сообщил региональный главк МЧС.
По данным спасателей, сообщение о задымлении в шахте рудника в поселке Иракинда пришло в пятницу в 11.02 (6.02 мск). В шахте находились 47 человек.
«
"По состоянию на 13.05 (8.05 мск), все 47 человек эвакуировались, пострадавших нет. Информация по задымлению уточняется", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, задымление произошло из-за возгорания в бытовом помещении, расположенном в шахте. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Надзорное ведомство начало проверку.
На руднике "Ирокинда" ведется добыча золота подземным способом.
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ПроисшествияМуйский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
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