https://ria.ru/20240531/shakhta-1949680186.html

В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте

В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте - РИА Новости, 31.05.2024

В Бурятии около 50 человек эвакуировали из-за задымления в шахте

В Муйском районе Бурятии из-за задымления в шахте рудника эвакуированы 47 человек, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:28

2024-05-31T14:28

2024-05-31T14:30

происшествия

муйский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 31 мая – РИА Новости. В Муйском районе Бурятии из-за задымления в шахте рудника эвакуированы 47 человек, сообщил региональный главк МЧС. По данным спасателей, сообщение о задымлении в шахте рудника в поселке Иракинда пришло в пятницу в 11.02 (6.02 мск). В шахте находились 47 человек. "По состоянию на 13.05 (8.05 мск), все 47 человек эвакуировались, пострадавших нет. Информация по задымлению уточняется", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, задымление произошло из-за возгорания в бытовом помещении, расположенном в шахте. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Надзорное ведомство начало проверку. На руднике "Ирокинда" ведется добыча золота подземным способом.

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

муйский район

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

происшествия, муйский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия