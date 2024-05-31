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Вологодские депутаты поддержали поправки в закон об охране семьи - РИА Новости, 31.05.2024
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Вологодская область
 
11:48 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/semya-1949616865.html
Вологодские депутаты поддержали поправки в закон об охране семьи
Вологодские депутаты поддержали поправки в закон об охране семьи - РИА Новости, 31.05.2024
Вологодские депутаты поддержали поправки в закон об охране семьи
В ходе очередной сессии Законодательного Собрания Вологодской области депутаты поддержали поправки в закон "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:48
2024-05-31T11:48
вологодская область
общество
вологодская область
георгий филимонов
андрей луценко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В ходе очередной сессии Законодательного Собрания Вологодской области депутаты поддержали поправки в закон "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области", которые предложил врио губернатора региона Георгий Филимонов, сообщает пресс-служба облпарламента. "Принятый на сессии закон направлен на приведение нашего областного закона в соответствие с указом президента. В частности, уточнено понятие многодетной семьи. Теперь в составе многодетной семьи учитываются дети в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в образовательной организации на очной основе независимо от образовательной программы – основной или дополнительной", – приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания Андрея Луценко. Ранее обучение детей в детских спортивных и музыкальных школах, школах искусств по программам предпрофессиональной подготовки или профессиональной переподготовки в колледжах и вузах или другим программам дополнительного образования не учитывалось при присвоении статуса многодетной семьи. Согласно принятому закону, многодетные семьи помимо 50% компенсации оплаты коммунальных услуг, установленной ранее, будут получать компенсацию половины расходов по оплате жилья, в том числе половины взноса за капитальный ремонт. Планируется, что норма заработает уже с июля этого года, добавили в пресс-службе. "В Вологодской области делается многое для того, чтобы многодетных семей становилось как можно больше. Сегодня мы проголосовали за новые льготы и возможности для многодетных. В Год семьи такие решения очень значимы и важны", – отметила, в свою очередь, председатель областного комитета по социальной политике Елена Быкова, слова которой процитировали в пресс-службе. Кроме того, законом уточнены меры социальной поддержки многодетных семей по приему в первоочередном порядке в детские сады, по бесплатному посещению музеев, выставок, парков культуры и отдыха.
https://ria.ru/20240220/lgoty-1928453868.html
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общество, вологодская область, георгий филимонов, андрей луценко
Вологодская область, Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов, Андрей Луценко
Вологодские депутаты поддержали поправки в закон об охране семьи

В Вологодской области депутаты поддержали поправки в закон об охране семьи

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В ходе очередной сессии Законодательного Собрания Вологодской области депутаты поддержали поправки в закон "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области", которые предложил врио губернатора региона Георгий Филимонов, сообщает пресс-служба облпарламента.
"Принятый на сессии закон направлен на приведение нашего областного закона в соответствие с указом президента. В частности, уточнено понятие многодетной семьи. Теперь в составе многодетной семьи учитываются дети в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в образовательной организации на очной основе независимо от образовательной программы – основной или дополнительной", – приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания Андрея Луценко.
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Луценко: детям из многодетных семей хотят предоставить льготы на обучение
20 февраля, 13:45
Ранее обучение детей в детских спортивных и музыкальных школах, школах искусств по программам предпрофессиональной подготовки или профессиональной переподготовки в колледжах и вузах или другим программам дополнительного образования не учитывалось при присвоении статуса многодетной семьи.
Согласно принятому закону, многодетные семьи помимо 50% компенсации оплаты коммунальных услуг, установленной ранее, будут получать компенсацию половины расходов по оплате жилья, в том числе половины взноса за капитальный ремонт. Планируется, что норма заработает уже с июля этого года, добавили в пресс-службе.
"В Вологодской области делается многое для того, чтобы многодетных семей становилось как можно больше. Сегодня мы проголосовали за новые льготы и возможности для многодетных. В Год семьи такие решения очень значимы и важны", – отметила, в свою очередь, председатель областного комитета по социальной политике Елена Быкова, слова которой процитировали в пресс-службе.
Кроме того, законом уточнены меры социальной поддержки многодетных семей по приему в первоочередном порядке в детские сады, по бесплатному посещению музеев, выставок, парков культуры и отдыха.
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Луценко: студенты колледжей из многодетных семей получат выплаты на учебу
19 марта, 16:26
 
Вологодская областьОбществоВологодская областьГеоргий ФилимоновАндрей Луценко
 
 
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