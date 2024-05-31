https://ria.ru/20240531/semya-1949616865.html

Вологодские депутаты поддержали поправки в закон об охране семьи

Вологодские депутаты поддержали поправки в закон об охране семьи - РИА Новости, 31.05.2024

Вологодские депутаты поддержали поправки в закон об охране семьи

В ходе очередной сессии Законодательного Собрания Вологодской области депутаты поддержали поправки в закон "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:48

2024-05-31T11:48

2024-05-31T11:48

вологодская область

общество

вологодская область

георгий филимонов

андрей луценко

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В ходе очередной сессии Законодательного Собрания Вологодской области депутаты поддержали поправки в закон "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области", которые предложил врио губернатора региона Георгий Филимонов, сообщает пресс-служба облпарламента. "Принятый на сессии закон направлен на приведение нашего областного закона в соответствие с указом президента. В частности, уточнено понятие многодетной семьи. Теперь в составе многодетной семьи учитываются дети в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в образовательной организации на очной основе независимо от образовательной программы – основной или дополнительной", – приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания Андрея Луценко. Ранее обучение детей в детских спортивных и музыкальных школах, школах искусств по программам предпрофессиональной подготовки или профессиональной переподготовки в колледжах и вузах или другим программам дополнительного образования не учитывалось при присвоении статуса многодетной семьи. Согласно принятому закону, многодетные семьи помимо 50% компенсации оплаты коммунальных услуг, установленной ранее, будут получать компенсацию половины расходов по оплате жилья, в том числе половины взноса за капитальный ремонт. Планируется, что норма заработает уже с июля этого года, добавили в пресс-службе. "В Вологодской области делается многое для того, чтобы многодетных семей становилось как можно больше. Сегодня мы проголосовали за новые льготы и возможности для многодетных. В Год семьи такие решения очень значимы и важны", – отметила, в свою очередь, председатель областного комитета по социальной политике Елена Быкова, слова которой процитировали в пресс-службе. Кроме того, законом уточнены меры социальной поддержки многодетных семей по приему в первоочередном порядке в детские сады, по бесплатному посещению музеев, выставок, парков культуры и отдыха.

https://ria.ru/20240220/lgoty-1928453868.html

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вологодская область, георгий филимонов, андрей луценко