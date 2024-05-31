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СДЭК восстановил функцию отслеживания посылок - РИА Новости, 31.05.2024
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11:50 31.05.2024 (обновлено: 11:51 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/sdek-1949617408.html
СДЭК восстановил функцию отслеживания посылок
СДЭК восстановил функцию отслеживания посылок - РИА Новости, 31.05.2024
СДЭК восстановил функцию отслеживания посылок
Логистический оператор СДЭК восстановил возможность отслеживать посылки для клиентов, восстановление полноценного обслуживания продолжается, сообщили в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:50
2024-05-31T11:51
технологии
сдэк
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Логистический оператор СДЭК восстановил возможность отслеживать посылки для клиентов, восстановление полноценного обслуживания продолжается, сообщили в пресс-службе компании. "Компания СДЭК продолжает работы по восстановлению полноценного обслуживания клиентов. Сейчас возобновилась функция отслеживания посылок. Клиенту необходимо ввести в поле для отслеживания номер почтового отправления", - сказали в пресс-службе. На данный момент возможны задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов, потому что компания загружает данные в систему. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare - соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое и планах возобновить работу уже 27 мая. В среду пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать отправления после технического сбоя - это касалось тех посылок, которые были уже готовы к выдаче. Также сайт компании частично восстановил работу. Позже сервис сообщил, что начал выдавать посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов, для их получения необходим паспорт.
https://ria.ru/20240529/sdek-1949033178.html
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технологии, сдэк
Технологии, СДЭК
СДЭК восстановил функцию отслеживания посылок

Оператор СДЭК восстановил функцию отслеживания посылок для клиентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбразцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве
Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Логистический оператор СДЭК восстановил возможность отслеживать посылки для клиентов, восстановление полноценного обслуживания продолжается, сообщили в пресс-службе компании.
«
"Компания СДЭК продолжает работы по восстановлению полноценного обслуживания клиентов. Сейчас возобновилась функция отслеживания посылок. Клиенту необходимо ввести в поле для отслеживания номер почтового отправления", - сказали в пресс-службе.
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На данный момент возможны задержки в отображении новых посылок и изменении их статусов, потому что компания загружает данные в систему.
Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare - соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое и планах возобновить работу уже 27 мая.
В среду пункты выдачи заказов СДЭК начали выдавать отправления после технического сбоя - это касалось тех посылок, которые были уже готовы к выдаче. Также сайт компании частично восстановил работу. Позже сервис сообщил, что начал выдавать посылки, которые находятся в пункте выдачи заказов, для их получения необходим паспорт.
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ТехнологииСДЭК
 
 
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