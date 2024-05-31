https://ria.ru/20240531/samara-1949703668.html
Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня
Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня - РИА Новости, 31.05.2024
Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров 3 июня представит временно исполняющего обязанности губернатора... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:43
2024-05-31T15:43
2024-05-31T15:51
самарская область
политика
игорь комаров
россия
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939059383_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_c927547f113b806e9117e85241bc9775.jpg
САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров 3 июня представит временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщили РИА Новости в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО."Третьего июня", - сообщила собеседница агентства на вопрос о дате представления врио главы региона.
https://ria.ru/20240531/samara-1949651545.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939059383_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_9a6ecdf473e2e76d903fa47fe6419daa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, политика, игорь комаров, россия, вячеслав федорищев
Самарская область, Политика, Игорь Комаров, Россия, Вячеслав Федорищев
Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня
Полпред Комаров 3 июня представит врио губернатора Самарской области Федорищева