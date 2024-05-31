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Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня - РИА Новости, 31.05.2024
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15:43 31.05.2024 (обновлено: 15:51 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/samara-1949703668.html
Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня
Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня - РИА Новости, 31.05.2024
Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров 3 июня представит временно исполняющего обязанности губернатора... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:43
2024-05-31T15:51
самарская область
политика
игорь комаров
россия
вячеслав федорищев
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САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров 3 июня представит временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщили РИА Новости в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО."Третьего июня", - сообщила собеседница агентства на вопрос о дате представления врио главы региона.
https://ria.ru/20240531/samara-1949651545.html
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самарская область, политика, игорь комаров, россия, вячеслав федорищев
Самарская область, Политика, Игорь Комаров, Россия, Вячеслав Федорищев
Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня

Полпред Комаров 3 июня представит врио губернатора Самарской области Федорищева

© iStock.com / PaulBureВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© iStock.com / PaulBure
Вид на Самару. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров 3 июня представит временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщили РИА Новости в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО.
"Третьего июня", - сообщила собеседница агентства на вопрос о дате представления врио главы региона.
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Федорищев станет самым молодым главой региона в России
13:14
 
Самарская областьПолитикаИгорь КомаровРоссияВячеслав Федорищев
 
 
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