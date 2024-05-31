https://ria.ru/20240531/samara-1949703668.html

Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня

Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня - РИА Новости, 31.05.2024

Церемония представления врио главы Самарской области пройдет 3 июня

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров 3 июня представит временно исполняющего обязанности губернатора... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:43

2024-05-31T15:43

2024-05-31T15:51

самарская область

политика

игорь комаров

россия

вячеслав федорищев

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САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров 3 июня представит временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщили РИА Новости в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в ПФО."Третьего июня", - сообщила собеседница агентства на вопрос о дате представления врио главы региона.

https://ria.ru/20240531/samara-1949651545.html

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самарская область, политика, игорь комаров, россия, вячеслав федорищев