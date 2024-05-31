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Федорищев намерен изучить регион изнутри - РИА Новости, 31.05.2024
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13:24 31.05.2024 (обновлено: 14:20 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/samara-1949657110.html
Федорищев намерен изучить регион изнутри
Федорищев намерен изучить регион изнутри - РИА Новости, 31.05.2024
Федорищев намерен изучить регион изнутри
Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, заявил, что хочет... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:24
2024-05-31T14:20
самарская область
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, заявил, что хочет узнать регион изнутри и подготовить программу опережающего развития."Мы всегда получали наказ (от людей - ред.), мы всегда получали предложения и исходя из них строили свою работу. Поэтому сосредоточиться в первое время планируем на том, чтобы узнать регион изнутри, от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста, и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному красивому региону становиться еще сильнее", - сказал Федорищев на встрече с президентом России.
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самарская область
Самарская область
Федорищев намерен изучить регион изнутри

Федорищев хочет узнать регион изнутри и сделать его сильнее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев (слева) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев (слева) во время встречи
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, заявил, что хочет узнать регион изнутри и подготовить программу опережающего развития.
"Мы всегда получали наказ (от людей - ред.), мы всегда получали предложения и исходя из них строили свою работу. Поэтому сосредоточиться в первое время планируем на том, чтобы узнать регион изнутри, от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста, и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила очень сильному красивому региону становиться еще сильнее", - сказал Федорищев на встрече с президентом России.
Глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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