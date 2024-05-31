https://ria.ru/20240531/samara-1949651431.html

Будущий глава Самарской области Федорищев поблагодарил Путина за доверие

Будущий глава Самарской области Федорищев поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 31.05.2024

Будущий глава Самарской области Федорищев поблагодарил Путина за доверие

Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, поблагодарил главу... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:14

2024-05-31T13:14

2024-05-31T13:35

политика

самарская область

вячеслав федорищев

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, поблагодарил главу государства за оказанное доверие и сообщил, что планирует опираться на мнение людей при работе."Во-первых, спасибо большое за оказанное доверие, за ваше предложение, это большая честь и ответственность. Я знаком с Самарской областью по работе в комиссии государственного совета по направлению промышленность... Поэтому, конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей. Я по работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей", - сказал Федорищев на встрече с президентом России.

https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949661446.html

самарская область

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политика, самарская область, вячеслав федорищев