https://ria.ru/20240531/samara-1949651431.html
Будущий глава Самарской области Федорищев поблагодарил Путина за доверие
Будущий глава Самарской области Федорищев поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 31.05.2024
Будущий глава Самарской области Федорищев поблагодарил Путина за доверие
Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, поблагодарил главу... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:14
2024-05-31T13:14
2024-05-31T13:35
политика
самарская область
вячеслав федорищев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, поблагодарил главу государства за оказанное доверие и сообщил, что планирует опираться на мнение людей при работе."Во-первых, спасибо большое за оказанное доверие, за ваше предложение, это большая честь и ответственность. Я знаком с Самарской областью по работе в комиссии государственного совета по направлению промышленность... Поэтому, конечно же, в первую очередь будем опираться на мнение людей. Я по работе в Туле знаю о том, что невозможно построить работу отдельного министерства или направления без учета мнения жителей", - сказал Федорищев на встрече с президентом России.
https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949661446.html
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политика, самарская область, вячеслав федорищев
Политика, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Будущий глава Самарской области Федорищев поблагодарил Путина за доверие
Будущий глава Самары Федорищев поблагодарил Путина за оказанное доверие