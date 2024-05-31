https://ria.ru/20240531/samara-1949650137.html

Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области

Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области - РИА Новости, 31.05.2024

Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области

Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, отметил, что она... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:11

2024-05-31T13:11

2024-05-31T13:44

самарская область

вячеслав федорищев

россия

тульская область

владимир путин

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САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, отметил, что она является сильным индустриальный регионом."Самара - это очень сильный индустриальный регион, поэтому, конечно же, в первую очередь, будем опираться на мнение людей", - сказал он на встрече с президентом России.

https://ria.ru/20240531/samara-1949651431.html

самарская область

россия

тульская область

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самарская область, вячеслав федорищев, россия, тульская область, владимир путин