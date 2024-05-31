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Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области - РИА Новости, 31.05.2024
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13:11 31.05.2024 (обновлено: 13:44 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/samara-1949650137.html
Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области
Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области - РИА Новости, 31.05.2024
Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области
Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, отметил, что она... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:11
2024-05-31T13:44
самарская область
вячеслав федорищев
россия
тульская область
владимир путин
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САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, отметил, что она является сильным индустриальный регионом."Самара - это очень сильный индустриальный регион, поэтому, конечно же, в первую очередь, будем опираться на мнение людей", - сказал он на встрече с президентом России.
https://ria.ru/20240531/samara-1949651431.html
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самарская область, вячеслав федорищев, россия, тульская область, владимир путин
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Россия, Тульская область, Владимир Путин
Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области

Федорищев назвал Самарскую область очень сильным индустриальным регионом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев во время встречи. 31 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев во время встречи. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава правительства Тульской области Вячеслав Федорищев во время встречи. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, отметил, что она является сильным индустриальный регионом.
"Самара - это очень сильный индустриальный регион, поэтому, конечно же, в первую очередь, будем опираться на мнение людей", - сказал он на встрече с президентом России.
Вячеслав Федорищев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Будущий глава Самарской области Федорищев поблагодарил Путина за доверие
13:14
 
Самарская областьВячеслав ФедорищевРоссияТульская областьВладимир Путин
 
 
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