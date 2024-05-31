https://ria.ru/20240531/samara-1949650137.html
Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области
Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области - РИА Новости, 31.05.2024
Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области
Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, отметил, что она... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:11
2024-05-31T13:11
2024-05-31T13:44
самарская область
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тульская область
владимир путин
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САМАРА, 31 мая - РИА Новости. Председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область, отметил, что она является сильным индустриальный регионом."Самара - это очень сильный индустриальный регион, поэтому, конечно же, в первую очередь, будем опираться на мнение людей", - сказал он на встрече с президентом России.
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самарская область, вячеслав федорищев, россия, тульская область, владимир путин
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Россия, Тульская область, Владимир Путин
Федорищев высоко оценил потенциал Самарской области
Федорищев назвал Самарскую область очень сильным индустриальным регионом