Рейтинг@Mail.ru
Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:53 31.05.2024 (обновлено: 11:29 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/saks-1949540886.html
Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России
Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России - РИА Новости, 31.05.2024
Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России
Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал безумным решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:53
2024-05-31T11:29
в мире
россия
украина
джо байден
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599147_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_cd45a1626f977247ac66adbd251b7b1a.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал безумным решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории."Безумный", — написал Сакс в соцсети X, сопроводив пост сообщением газеты Politico о решении Байдена.Накануне Politico сообщило, что президент США втайне дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими вооружениями по целям в пределах России. По данным СМИ, речь идет только о российской территории вблизи границ Харьковской области.Позднее представитель Госдепартамента США подтвердил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, "угрожающими" району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.В России, комментируя заявления Запада об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.Читайте в Дзен: "А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью РоссииМаск выступил с тревожным заявлением после вердикта Трампу. О чем предупредил миллиардер?
https://ria.ru/20240530/pozitsiya-1949533253.html
https://ria.ru/20240529/putin-1949232682.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599147_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_aea3f9d77b6588bedb11562d6be0de78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, джо байден, сша
В мире, Россия, Украина, Джо Байден, США
Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России

Миллиардер Сакс назвал безумным разрешение Байдена на удары ВСУ по России

© AFP 2024 / MANDEL NGANПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AFP 2024 / MANDEL NGAN
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал безумным решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории.
"Безумный", — написал Сакс в соцсети X, сопроводив пост сообщением газеты Politico о решении Байдена.
Харьков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
СМИ раскрыли, что побудило США пересмотреть позицию об ударах ВСУ по России
Вчера, 23:30
Накануне Politico сообщило, что президент США втайне дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими вооружениями по целям в пределах России. По данным СМИ, речь идет только о российской территории вблизи границ Харьковской области.
Позднее представитель Госдепартамента США подтвердил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, "угрожающими" району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
В России, комментируя заявления Запада об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.
Читайте в Дзен: "А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
Маск выступил с тревожным заявлением после вердикта Трампу. О чем предупредил миллиардер?
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Не забывайте". На Западе оценили заявление Путина о странах НАТО
29 мая, 22:01
 
В миреРоссияУкраинаДжо БайденСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала