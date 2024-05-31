https://ria.ru/20240531/saks-1949540886.html

Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России

Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России - РИА Новости, 31.05.2024

Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России

Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал безумным решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:53

2024-05-31T00:53

2024-05-31T11:29

в мире

россия

украина

джо байден

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949599147_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_cd45a1626f977247ac66adbd251b7b1a.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал безумным решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории."Безумный", — написал Сакс в соцсети X, сопроводив пост сообщением газеты Politico о решении Байдена.Накануне Politico сообщило, что президент США втайне дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими вооружениями по целям в пределах России. По данным СМИ, речь идет только о российской территории вблизи границ Харьковской области.Позднее представитель Госдепартамента США подтвердил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, "угрожающими" району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.В России, комментируя заявления Запада об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.Читайте в Дзен: "А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью РоссииМаск выступил с тревожным заявлением после вердикта Трампу. О чем предупредил миллиардер?

https://ria.ru/20240530/pozitsiya-1949533253.html

https://ria.ru/20240529/putin-1949232682.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, джо байден, сша