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Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России
Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России - РИА Новости, 31.05.2024
Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России
Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал безумным решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:53
2024-05-31T00:53
2024-05-31T11:29
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал безумным решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по российской территории."Безумный", — написал Сакс в соцсети X, сопроводив пост сообщением газеты Politico о решении Байдена.Накануне Politico сообщило, что президент США втайне дал разрешение Украине на нанесение ударов американскими вооружениями по целям в пределах России. По данным СМИ, речь идет только о российской территории вблизи границ Харьковской области.Позднее представитель Госдепартамента США подтвердил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, "угрожающими" району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.В России, комментируя заявления Запада об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.Читайте в Дзен: "А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью РоссииМаск выступил с тревожным заявлением после вердикта Трампу. О чем предупредил миллиардер?
https://ria.ru/20240530/pozitsiya-1949533253.html
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в мире, россия, украина, джо байден, сша
В мире, Россия, Украина, Джо Байден, США
Сакс одним словом отреагировал на решение Байдена об ударах по России
Миллиардер Сакс назвал безумным разрешение Байдена на удары ВСУ по России