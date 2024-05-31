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РЖД приступили к восстановлению железной дороги в Армении после наводнения
РЖД приступили к восстановлению железной дороги в Армении после наводнения - РИА Новости, 31.05.2024
РЖД приступили к восстановлению железной дороги в Армении после наводнения
ОАО "РЖД" оперативно приступило к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, заявил пресс-секретарь вице-премьера Алексея Оверчука Андрей Матвеев. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:06
2024-05-31T17:06
2024-05-31T18:24
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ОАО "РЖД" оперативно приступило к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, заявил пресс-секретарь вице-премьера Алексея Оверчука Андрей Матвеев."Российские специалисты сделают все, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки", — сказал он.По словам пресс-секретаря, работы начались в соответствии с договоренностями, достигнутыми российским вице-премьером Алексеем Оверчуком и его армянским коллегой Мгером Григоряном. Специалистам РЖД предстоит восстановить внутренние железные дороги и единственную международную ветку, соединяющую Армению с Грузией. "Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией", — добавил Матвеев.Мощное наводнение обрушилось на север Армении в ночь на 26 мая. Из-за проливных дождей реки Дебед, Агстев, Ташир вышли из берегов, были разрушены дороги и мосты, на автомобильные и железнодорожные пути сошли сели. Погибли четыре человека, сотни пришлось эвакуировать. Больше всего пострадали Лорийская и Тавушская области.
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армения, ржд, алексей оверчук, мгер григорян, грузия, россия
Армения, РЖД, Алексей Оверчук, Мгер Григорян, Грузия, Россия
РЖД приступили к восстановлению железной дороги в Армении после наводнения
РЖД начали восстанавливать железную дорогу в Армении после наводнения
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. ОАО "РЖД" оперативно приступило к восстановлению железных дорог Армении после наводнения, заявил пресс-секретарь вице-премьера Алексея Оверчука Андрей Матвеев.
"Российские специалисты сделают все, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в возможно короткие сроки", — сказал он.
Железнодорожная инфраструктура Армении с февраля 2008 года находится в концессионном управлении Южно-Кавказской железной дороги (дочки РЖД). Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на десять лет.
По словам пресс-секретаря, работы начались в соответствии с договоренностями, достигнутыми российским вице-премьером Алексеем Оверчуком и его армянским коллегой Мгером Григоряном. Специалистам РЖД предстоит восстановить внутренние железные дороги и единственную международную ветку, соединяющую Армению с Грузией.
"Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией", — добавил Матвеев.
Мощное наводнение обрушилось на север Армении в ночь на 26 мая. Из-за проливных дождей реки Дебед, Агстев, Ташир вышли из берегов, были разрушены дороги и мосты, на автомобильные и железнодорожные пути сошли сели. Погибли четыре человека, сотни пришлось эвакуировать. Больше всего пострадали Лорийская и Тавушская области.