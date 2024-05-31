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В РПЦ призвали прививать семейные ценности с детского сада - РИА Новости, 31.05.2024
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Религия
 
14:04 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/rpts-1949672246.html
В РПЦ призвали прививать семейные ценности с детского сада
В РПЦ призвали прививать семейные ценности с детского сада - РИА Новости, 31.05.2024
В РПЦ призвали прививать семейные ценности с детского сада
Воспитание детей в области семейных ценностей нужно начинать как можно раньше, эту задачу надо решать с родителями, воспитателями и врачами с детского сада,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:04
2024-05-31T14:04
религия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Воспитание детей в области семейных ценностей нужно начинать как можно раньше, эту задачу надо решать с родителями, воспитателями и врачами с детского сада, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Считаю, что воспитание детей в области семейных ценностей нужно начинать как можно раньше. Эту задачу надо решать с воспитателями, врачами, родителями – всеми, кто передает детям информацию о ценности человеческой жизни с детского сада. Просвещение самым действенным образом может стать противодействием абортам, защитой человеческой жизни с момента ее зачатия", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции, посвященной инициативам депутатов в области сохранения семьи. По его мнению, врачи, работающие в женских консультациях и сопровождающие значительное количество рожавших женщин, должны социально поощряться. "Врачи, которые, например, сопроводили сотни беременных женщин и получили свое признание, то они могли бы мотивировать и других своих коллег", - сказал представитель РПЦ. Кипшидзе также сообщил, что ученые, общественные деятели, религиозные лидеры разделяют эту позицию. "В публичном пространстве мы должны привлекать общество просветительскими контентами по теме защиты жизни человека и семейных ценностей", - сказал он.
https://ria.ru/20230919/patriarkh-1897250462.html
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Русская православная церковь
В РПЦ призвали прививать семейные ценности с детского сада

В РПЦ призвали воспитывать детей в области семейных ценностей как можно раньше

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Воспитание детей в области семейных ценностей нужно начинать как можно раньше, эту задачу надо решать с родителями, воспитателями и врачами с детского сада, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«
"Считаю, что воспитание детей в области семейных ценностей нужно начинать как можно раньше. Эту задачу надо решать с воспитателями, врачами, родителями – всеми, кто передает детям информацию о ценности человеческой жизни с детского сада. Просвещение самым действенным образом может стать противодействием абортам, защитой человеческой жизни с момента ее зачатия", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции, посвященной инициативам депутатов в области сохранения семьи.
По его мнению, врачи, работающие в женских консультациях и сопровождающие значительное количество рожавших женщин, должны социально поощряться. "Врачи, которые, например, сопроводили сотни беременных женщин и получили свое признание, то они могли бы мотивировать и других своих коллег", - сказал представитель РПЦ.
Кипшидзе также сообщил, что ученые, общественные деятели, религиозные лидеры разделяют эту позицию. "В публичном пространстве мы должны привлекать общество просветительскими контентами по теме защиты жизни человека и семейных ценностей", - сказал он.
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РелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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