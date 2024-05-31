https://ria.ru/20240531/rossiya-1949637280.html

Карлсон сделал неприятное для Украины и Запада заявление о России

Карлсон сделал неприятное для Украины и Запада заявление о России - РИА Новости, 31.05.2024

Карлсон сделал неприятное для Украины и Запада заявление о России

Американский журналист Такер Карлсон в эфире Tucker Carlson Network согласился с утверждением, что Россию победить невозможно. "Минуту назад вы (актер Тим... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:49

2024-05-31T12:49

2024-05-31T16:39

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нато

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в эфире Tucker Carlson Network согласился с утверждением, что Россию победить невозможно. "Минуту назад вы (актер Тим Диллон - Прим.ред) сказали, что нет никаких шансов, что Украина — "Украина" в кавычках, то есть на самом деле НАТО, на самом деле США — сможет победить страну, население которой на 100 миллионов больше, а производственные мощности гораздо внушительнее. Все это с самого начала было глупой затеей, победить невозможно. <...> И это правда", — отметил журналист.В феврале Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Президент подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949614179.html

https://ria.ru/20240531/nato-1949623419.html

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в мире, украина, россия, нато, владимир путин