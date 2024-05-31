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Командир разбившегося Ил-76 посмертно получил звание Героя России
Командир разбившегося Ил-76 посмертно получил звание Героя России - РИА Новости, 31.05.2024
Командир разбившегося Ил-76 посмертно получил звание Героя России
Командиру разбившегося в марте в Иваново самолета Ил-76 Сергею Свешникову посмертно присвоили звание Героя России, заявил командующий военно-транспортной... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:39
2024-05-31T11:39
2024-05-31T12:49
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иваново
ивановская область
владимир бенедиктов
красная звезда
вооруженные силы украины
ил-76
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Командиру разбившегося в марте в Иваново самолета Ил-76 Сергею Свешникову посмертно присвоили звание Героя России, заявил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в интервью газете "Красная звезда"."К сожалению, в этом году в семье военно-транспортной авиации произошли трагедии. При выполнении задач в рамках специальной военной авиации погибли наши боевые друзья, доблестные защитники и патриоты Отечества. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, командиру корабля майору Сергею Павловичу Свешникову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)", — сказал он.Как информировало Минобороны, 12 марта в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина — возгорание одного из двигателей при взлете самолета. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.Это было второе крушение Ил-76 с начала года. В конце января ВСУ сбили аналогичный борт в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять.
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россия, иваново, ивановская область, владимир бенедиктов, красная звезда, вооруженные силы украины, ил-76
Россия, Иваново, Ивановская область, Владимир Бенедиктов, Красная звезда, Вооруженные силы Украины, Ил-76
Командир разбившегося Ил-76 посмертно получил звание Героя России
Командир разбившегося под Иваново Ил-76 посмертно получил звание Героя России