Рейтинг@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 31.05.2024 (обновлено: 12:30 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/razgovor-1949625383.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана - РИА Новости, 31.05.2024
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:15
2024-05-31T12:30
казахстан
владимир путин
россия
касым-жомарт токаев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917243269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4503f5e4522228c8688cb1b19c9f70eb.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях", - говорится в сообщении.Лидеры двух стран также обсудили международные темы, в том числе в контексте подготовки к заседанию Совета глав стран ШОС в Астане."Затронуты некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на июль в Астане заседанию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Токаев обменялись оценками по итогам своих недавних контактов с иностранными лидерами и подтвердили настрой на всестороннее укрепление российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944475977.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917243269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35540a4249ce3cebdcf8bb2275135a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, владимир путин, россия, касым-жомарт токаев, в мире
Казахстан, Владимир Путин, Россия, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Путин и Токаев обсудили торгово-экономическое и энергетическое взаимодействие

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях", - говорится в сообщении.
Лидеры двух стран также обсудили международные темы, в том числе в контексте подготовки к заседанию Совета глав стран ШОС в Астане.
"Затронуты некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на июль в Астане заседанию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Токаев обменялись оценками по итогам своих недавних контактов с иностранными лидерами и подтвердили настрой на всестороннее укрепление российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана Акорда в Астане - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Межгосударственные отношения России и Казахстана
8 мая, 03:28
 
КазахстанВладимир ПутинРоссияКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала