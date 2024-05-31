https://ria.ru/20240531/razgovor-1949625383.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана - РИА Новости, 31.05.2024

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:15

2024-05-31T12:15

2024-05-31T12:30

казахстан

владимир путин

россия

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях", - говорится в сообщении.Лидеры двух стран также обсудили международные темы, в том числе в контексте подготовки к заседанию Совета глав стран ШОС в Астане."Затронуты некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на июль в Астане заседанию Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Токаев обменялись оценками по итогам своих недавних контактов с иностранными лидерами и подтвердили настрой на всестороннее укрепление российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944475977.html

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казахстан, владимир путин, россия, касым-жомарт токаев, в мире