Американский экс-чиновник проанализировал передачу ВСУ дальнобойных ракет
Экс-чиновник США Робертс: изначальной целью передачи ракет ВСУ были удары по РФ
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты, передавая Украине дальнобойные ракеты, изначально преследовали цель нанесения ударов вглубь России, считает бывший помощник главы американского минфина Крейг Робертс.
Так он прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Об этом РИА Новости сообщили в госдепартаменте.
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"Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?" — прокомментировал решение Байдена Робертс.
Как считает бывший чиновник, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время, это может обернуться отправкой сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс с последующим размещением там ядерного оружия.
Ранее Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".