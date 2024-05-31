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Американский экс-чиновник проанализировал передачу ВСУ дальнобойных ракет - РИА Новости, 31.05.2024
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03:54 31.05.2024 (обновлено: 05:47 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/rakety-1949551152.html
Американский экс-чиновник проанализировал передачу ВСУ дальнобойных ракет
Американский экс-чиновник проанализировал передачу ВСУ дальнобойных ракет - РИА Новости, 31.05.2024
Американский экс-чиновник проанализировал передачу ВСУ дальнобойных ракет
Соединенные Штаты, передавая Украине дальнобойные ракеты, изначально преследовали цель нанесения ударов вглубь России, считает бывший помощник главы... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T03:54
2024-05-31T05:47
в мире
россия
украина
сша
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты, передавая Украине дальнобойные ракеты, изначально преследовали цель нанесения ударов вглубь России, считает бывший помощник главы американского минфина Крейг Робертс.Так он прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Об этом РИА Новости сообщили в госдепартаменте. &quot;Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?&quot; — прокомментировал решение Байдена Робертс.Как считает бывший чиновник, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время, это может обернуться отправкой сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс с последующим размещением там ядерного оружия.Ранее Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240425/obeschanie-1942173793.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Американский экс-чиновник проанализировал передачу ВСУ дальнобойных ракет

Экс-чиновник США Робертс: изначальной целью передачи ракет ВСУ были удары по РФ

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты, передавая Украине дальнобойные ракеты, изначально преследовали цель нанесения ударов вглубь России, считает бывший помощник главы американского минфина Крейг Робертс.
Так он прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Об этом РИА Новости сообщили в госдепартаменте.
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"Нет никакой причины для поставок Вашингтоном ракет дальнего действия Украине, кроме той, чтобы ударять по удаленным целям. Если нет намерения использовать их по назначению, зачем передавать?" — прокомментировал решение Байдена Робертс.

Как считает бывший чиновник, если украинский конфликт не завершится в ближайшее время, это может обернуться отправкой сил НАТО на запад Украины и попытками включить западную часть страны в альянс с последующим размещением там ядерного оружия.
Ранее Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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В миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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