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Главный онколог Минздрава назвал курение причиной как минимум 20 форм рака - РИА Новости, 31.05.2024
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01:57 31.05.2024 (обновлено: 02:43 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/rak-1949545764.html
Главный онколог Минздрава назвал курение причиной как минимум 20 форм рака
Главный онколог Минздрава назвал курение причиной как минимум 20 форм рака - РИА Новости, 31.05.2024
Главный онколог Минздрава назвал курение причиной как минимум 20 форм рака
Курение приводит к развитию как минимум 20 форм рака и является причиной 25-30% всех злокачественных опухолей, заявил РИА Новости главный онколог Минздрава... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:57
2024-05-31T02:43
общество
россия
андрей каприн
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Курение приводит к развитию как минимум 20 форм рака и является причиной 25-30% всех злокачественных опухолей, заявил РИА Новости главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн. Всемирный день без табака отмечается ежегодно в последний день весны. "Курение табака — канцерогенный фактор, который приводит к развитию как минимум 20 форм рака. Дело в том, что десятки опасных канцерогенов, входящих в состав табачного дыма, разносятся с током крови по всему организму и воздействуют на все органы и ткани", - сказал Каприн. Он отметил, что среди основных мишеней табака — легкие, полость рта и носа, гортань, глотка, пищевод, желудок, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, органы ЖКТ, молочная железа, почки, мочеточники и даже шейка матки. В целом, курение сигарет — причина 25-30% всех злокачественных опухолей, подчеркнул Каприн. По его словам, доказано, что уменьшение распространённости курения и отказ от него ведут к существенному снижению заболеваемости табакозависимыми болезнями и смертности от них. У курящих людей риск возникновения рака легкого, полости рта, гортани, пищевода в 3-4 раза выше, чем у некурящих, пояснил специалист. При этом, чем выше стаж курения, тем выше вероятность развития рака легкого - так, у заядлых курильщиков риск возникновения этого заболевания в 10 раз выше, чем у некурящих, уточнил он. Говорить о том, что организм заядлых курильщиков восстановится полностью, нельзя, однако есть данные, что каждые 5 лет отказа от курения снижают риск развития онкологической патологии на 7%, добавил Каприн.
https://ria.ru/20240205/kurenie-1925404772.html
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общество, россия, андрей каприн
Общество, Россия, Андрей Каприн
Главный онколог Минздрава назвал курение причиной как минимум 20 форм рака

Главный онколог Минздрава Каприн: курение приводит как минимум к 20 формам рака

© iStock.com / ChinnapongВрач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© iStock.com / Chinnapong
Врач изучает рентгеновский снимок грудной клетки пациента . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Курение приводит к развитию как минимум 20 форм рака и является причиной 25-30% всех злокачественных опухолей, заявил РИА Новости главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн.
Всемирный день без табака отмечается ежегодно в последний день весны.
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"Курение табака — канцерогенный фактор, который приводит к развитию как минимум 20 форм рака. Дело в том, что десятки опасных канцерогенов, входящих в состав табачного дыма, разносятся с током крови по всему организму и воздействуют на все органы и ткани", - сказал Каприн.
Он отметил, что среди основных мишеней табака — легкие, полость рта и носа, гортань, глотка, пищевод, желудок, печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, органы ЖКТ, молочная железа, почки, мочеточники и даже шейка матки. В целом, курение сигарет — причина 25-30% всех злокачественных опухолей, подчеркнул Каприн.
По его словам, доказано, что уменьшение распространённости курения и отказ от него ведут к существенному снижению заболеваемости табакозависимыми болезнями и смертности от них. У курящих людей риск возникновения рака легкого, полости рта, гортани, пищевода в 3-4 раза выше, чем у некурящих, пояснил специалист. При этом, чем выше стаж курения, тем выше вероятность развития рака легкого - так, у заядлых курильщиков риск возникновения этого заболевания в 10 раз выше, чем у некурящих, уточнил он.
Говорить о том, что организм заядлых курильщиков восстановится полностью, нельзя, однако есть данные, что каждые 5 лет отказа от курения снижают риск развития онкологической патологии на 7%, добавил Каприн.
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