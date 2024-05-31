https://ria.ru/20240531/putin-1949788453.html
Путин освободил Логинова от должности статс-секретаря — замглавы Минюста
Путин освободил Логинова от должности статс-секретаря — замглавы Минюста - РИА Новости, 31.05.2024
Путин освободил Логинова от должности статс-секретаря — замглавы Минюста
Президент России Владимир Путин освободил Андрея Логинова от должности статс-секретаря - замглавы Минюста РФ, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:43
2024-05-31T20:43
2024-05-31T20:43
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Андрея Логинова от должности статс-секретаря - замглавы Минюста РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Логинова Андрея Викторовича от должности статс-секретаря - заместителя министра юстиции Российской Федерации", - говорится в документе.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин освободил Логинова от должности статс-секретаря — замглавы Минюста
Путин освободил Андрея Логинова от должности статс-секретаря — замглавы Минюста