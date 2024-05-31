https://ria.ru/20240531/putin-1949758740.html

Путин поручил разработать меры по сохранению муниципальной культуры

Путин поручил разработать меры по сохранению муниципальной культуры - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поручил разработать меры по сохранению муниципальной культуры

Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по сохранению и развитию сети муниципальных организаций культуры. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:37

2024-05-31T18:37

2024-05-31T18:37

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по сохранению и развитию сети муниципальных организаций культуры. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по сохранению и развитию сети муниципальных организаций культуры, а также по повышению уровня обеспеченности населения субъектов Российской Федерации услугами организаций культуры", - говорится в тексте поручений. Срок предоставления доклада - до 30 ноября 2024 года, далее ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин