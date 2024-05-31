https://ria.ru/20240531/putin-1949758740.html
Путин поручил разработать меры по сохранению муниципальной культуры
Путин поручил разработать меры по сохранению муниципальной культуры - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил разработать меры по сохранению муниципальной культуры
Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по сохранению и развитию сети муниципальных организаций культуры. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:37
2024-05-31T18:37
2024-05-31T18:37
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по сохранению и развитию сети муниципальных организаций культуры. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по сохранению и развитию сети муниципальных организаций культуры, а также по повышению уровня обеспеченности населения субъектов Российской Федерации услугами организаций культуры", - говорится в тексте поручений. Срок предоставления доклада - до 30 ноября 2024 года, далее ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20240327/kultura-1936254221.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил разработать меры по сохранению муниципальной культуры
Путин поручил сохранять и развивать муниципальные организации культуры
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по сохранению и развитию сети муниципальных организаций культуры.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по сохранению и развитию сети муниципальных организаций культуры, а также по повышению уровня обеспеченности населения субъектов Российской Федерации услугами организаций культуры", - говорится в тексте поручений.
Срок предоставления доклада - до 30 ноября 2024 года, далее ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин
и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.