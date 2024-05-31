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Путин поручил разработать план развития индустрии музыкальных инструментов - РИА Новости, 31.05.2024
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18:35 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/putin-1949758154.html
Путин поручил разработать план развития индустрии музыкальных инструментов
Путин поручил разработать план развития индустрии музыкальных инструментов - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил разработать план развития индустрии музыкальных инструментов
Президент России Владимир Путин поручил разработать план основных мероприятий по реализации Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов до 2030 года. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:35
2024-05-31T18:35
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать план основных мероприятий по реализации Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов до 2030 года. "Правительству Российской Федерации:.. обеспечить разработку и утверждение комплексного плана основных мероприятий по реализации до 2030 года Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования на период до 2030 год", - говорится в перечне поручений главы российского государства. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240531/putin-1949757210.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил разработать план развития индустрии музыкальных инструментов

Путин поручил разработать план развития индустрии музыки до 2030 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать план основных мероприятий по реализации Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов до 2030 года.
"Правительству Российской Федерации:.. обеспечить разработку и утверждение комплексного плана основных мероприятий по реализации до 2030 года Стратегии развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования на период до 2030 год", - говорится в перечне поручений главы российского государства.
Доклад необходимо представить до 1 декабря 2024 года, далее - ежегодно. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Путин поручил выделить допсредства на ремонт объектов в сфере культуры
Вчера, 18:25
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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