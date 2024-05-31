https://ria.ru/20240531/putin-1949757210.html
Путин поручил выделить допсредства на ремонт объектов в сфере культуры
Путин поручил выделить допсредства на ремонт объектов в сфере культуры - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил выделить допсредства на ремонт объектов в сфере культуры
Президент РФ Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах дополнительные средства на ремонт образовательных объектов в сфере культуры, соответствующий... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:25
2024-05-31T18:25
2024-05-31T18:39
культура
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах дополнительные средства на ремонт образовательных объектов в сфере культуры, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение зданий учебных корпусов, общежитий, учебных театров, концертных залов, других... объектов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры, предусмотрев выделение в 2025–2030 годах... дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240531/putin-1949755953.html
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владимир путин, россия, общество
Культура, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил выделить допсредства на ремонт объектов в сфере культуры
Путин поручил выделить допсредства на ремонт образовательных объектов культуры
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах дополнительные средства на ремонт образовательных объектов в сфере культуры, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: обеспечить проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение зданий учебных корпусов, общежитий, учебных театров, концертных залов, других... объектов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры, предусмотрев выделение в 2025–2030 годах... дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - говорится в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин
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