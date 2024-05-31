https://ria.ru/20240531/putin-1949757210.html

Путин поручил выделить допсредства на ремонт объектов в сфере культуры

Путин поручил выделить допсредства на ремонт объектов в сфере культуры - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поручил выделить допсредства на ремонт объектов в сфере культуры

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах дополнительные средства на ремонт образовательных объектов в сфере культуры, соответствующий... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:25

2024-05-31T18:25

2024-05-31T18:39

культура

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить в 2025-2030 годах дополнительные средства на ремонт образовательных объектов в сфере культуры, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение зданий учебных корпусов, общежитий, учебных театров, концертных залов, других... объектов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в сфере культуры, предусмотрев выделение в 2025–2030 годах... дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240531/putin-1949755953.html

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владимир путин, россия, общество