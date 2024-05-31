https://ria.ru/20240531/putin-1949756396.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании археологического парка в Торжке
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании археологического парка в Торжке - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании археологического парка в Торжке
Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры и властям Тверской области рассмотреть вопрос о создании археологического парка в Торжке, соответствующий... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:24
2024-05-31T18:24
2024-05-31T20:23
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры и властям Тверской области рассмотреть вопрос о создании археологического парка в Торжке, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля."Минкультуры России совместно с правительством Тверской области: рассмотреть вопрос о возобновлении археологических работ в городе Торжке Тверской области и создании на его территории археологического парка", - говорится в тексте поручения.Доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2024 года. Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова и губернатор Тверской области Игорь Руденя.Путин также поручил включить Торжок в перечень опорных населенных пунктов и обеспечить совместно с исполнительными органами Тверской области разработку программы его развития (с распределением включенных в эту программу мероприятий по годам и определением источников их финансирования) и ее реализацию, обратив особое внимание на необходимость сохранения объектов культурного наследия в исторической части города.Доложить об исполнении поручения необходимо до 31 августа, далее – докладывать ежеквартально.
https://ria.ru/20240401/putin-1937082836.html
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россия, торжок, владимир путин, ольга любимова, игорь руденя, общество
Россия, Торжок, Владимир Путин, Ольга Любимова, Игорь Руденя, Общество
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании археологического парка в Торжке
Путин поручил Минкультуры рассмотреть вопрос по археологическому парку в Торжке
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры и властям Тверской области рассмотреть вопрос о создании археологического парка в Торжке, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля.
"Минкультуры России совместно с правительством Тверской области: рассмотреть вопрос о возобновлении археологических работ в городе Торжке Тверской области и создании на его территории археологического парка", - говорится в тексте поручения.
Доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2024 года. Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова
и губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
Путин также поручил включить Торжок в перечень опорных населенных пунктов и обеспечить совместно с исполнительными органами Тверской области разработку программы его развития (с распределением включенных в эту программу мероприятий по годам и определением источников их финансирования) и ее реализацию, обратив особое внимание на необходимость сохранения объектов культурного наследия в исторической части города.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 31 августа, далее – докладывать ежеквартально.