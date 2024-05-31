https://ria.ru/20240531/putin-1949755953.html

Путин поручил создавать контент о достижениях культуры

Путин поручил создавать контент о достижениях культуры - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поручил создавать контент о достижениях культуры

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить создание программ и контента, направленных на освещение достижений российской культуры, соответствующий... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:23

2024-05-31T18:23

2024-05-31T18:41

культура

владимир путин

россия

общество

институт развития интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить создание программ и контента, направленных на освещение достижений российской культуры, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. обеспечить при участии автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" создание информационно-просветительских программ, аудиовизуального контента, направленных на освещение достижений российской культуры и повышение престижа профессии работника культуры, а также принять меры, необходимые для их трансляции на телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в тексте поручения.Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года, далее - ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240531/putin-1949754920.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество, институт развития интернета