https://ria.ru/20240531/putin-1949755953.html
Путин поручил создавать контент о достижениях культуры
Путин поручил создавать контент о достижениях культуры - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил создавать контент о достижениях культуры
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить создание программ и контента, направленных на освещение достижений российской культуры, соответствующий... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:23
2024-05-31T18:23
2024-05-31T18:41
культура
владимир путин
россия
общество
институт развития интернета
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить создание программ и контента, направленных на освещение достижений российской культуры, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. обеспечить при участии автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" создание информационно-просветительских программ, аудиовизуального контента, направленных на освещение достижений российской культуры и повышение престижа профессии работника культуры, а также принять меры, необходимые для их трансляции на телевидении и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в тексте поручения.Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года, далее - ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240531/putin-1949754920.html
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владимир путин, россия, общество, институт развития интернета
Культура, Владимир Путин, Россия, Общество, Институт развития интернета
Путин поручил создавать контент о достижениях культуры
Путин поручил обеспечить создание программ и контента по достижениям культуры