https://ria.ru/20240531/putin-1949754920.html

Путин поручил принять меры по системе подготовки кадров в области искусств

Путин поручил принять меры по системе подготовки кадров в области искусств - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поручил принять меры по системе подготовки кадров в области искусств

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:17

2024-05-31T18:17

2024-05-31T18:18

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Правительству Российской Федерации: принять дополнительные меры по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств в соответствии с исторически сложившимися традициями, принципами, сроками и методиками обучения, в том числе по финансированию реализации образовательных программ в области искусств всех уровней образования и обеспечению надлежащего материально-технического оснащения соответствующих образовательных организаций", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 30 ноября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240401/kadry-1937102924.html

https://ria.ru/20230921/putin-1897889759.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество