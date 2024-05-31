https://ria.ru/20240531/putin-1949754920.html
Путин поручил принять меры по системе подготовки кадров в области искусств
Путин поручил принять меры по системе подготовки кадров в области искусств - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил принять меры по системе подготовки кадров в области искусств
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:17
2024-05-31T18:17
2024-05-31T18:18
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Правительству Российской Федерации: принять дополнительные меры по сохранению и развитию системы подготовки кадров в области искусств в соответствии с исторически сложившимися традициями, принципами, сроками и методиками обучения, в том числе по финансированию реализации образовательных программ в области искусств всех уровней образования и обеспечению надлежащего материально-технического оснащения соответствующих образовательных организаций", - говорится в тексте поручений. Доклад необходимо представить до 30 ноября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240401/kadry-1937102924.html
https://ria.ru/20230921/putin-1897889759.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил принять меры по системе подготовки кадров в области искусств
Путин поручил развивать систему подготовки кадров в области искусств