https://ria.ru/20240531/putin-1949754521.html

Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах

Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах

Президент России Владимир Путин поручил распространить в регионах лучшие практики мер поддержки работников культуры, сообщается в пятницу на сайте Кремля. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:16

2024-05-31T18:16

2024-05-31T18:38

культура

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил распространить в регионах лучшие практики мер поддержки работников культуры, сообщается в пятницу на сайте Кремля.Соответствующий перечень поручений утвержден по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области, состоявшейся 27 марта 2024 года."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов... обобщить региональный опыт реализации мер социальной поддержки работников организаций культуры и педагогических работников образовательных организаций в сфере культуры (включая обеспечение их жилыми помещениями, в том числе служебными, предоставление им льгот и компенсаций) в целях стимулирования таких работников к осуществлению трудовой деятельности в этих организациях, а также обеспечить распространение в субъектах Российской Федерации лучших практик реализации указанных мер", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – ежегодно, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

https://ria.ru/20240531/putin-1949758740.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, общество