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Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах - РИА Новости, 31.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:16 31.05.2024 (обновлено: 18:38 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/putin-1949754521.html
Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах
Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах
Президент России Владимир Путин поручил распространить в регионах лучшие практики мер поддержки работников культуры, сообщается в пятницу на сайте Кремля. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:16
2024-05-31T18:38
культура
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил распространить в регионах лучшие практики мер поддержки работников культуры, сообщается в пятницу на сайте Кремля.Соответствующий перечень поручений утвержден по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области, состоявшейся 27 марта 2024 года."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов... обобщить региональный опыт реализации мер социальной поддержки работников организаций культуры и педагогических работников образовательных организаций в сфере культуры (включая обеспечение их жилыми помещениями, в том числе служебными, предоставление им льгот и компенсаций) в целях стимулирования таких работников к осуществлению трудовой деятельности в этих организациях, а также обеспечить распространение в субъектах Российской Федерации лучших практик реализации указанных мер", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – ежегодно, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
https://ria.ru/20240531/putin-1949758740.html
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владимир путин, россия, общество
Культура, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил развивать меры поддержки работников культуры в регионах

Путин поручил распространить в регионах лучшие меры поддержки в сфере культуры

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил распространить в регионах лучшие практики мер поддержки работников культуры, сообщается в пятницу на сайте Кремля.
Соответствующий перечень поручений утвержден по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области, состоявшейся 27 марта 2024 года.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов... обобщить региональный опыт реализации мер социальной поддержки работников организаций культуры и педагогических работников образовательных организаций в сфере культуры (включая обеспечение их жилыми помещениями, в том числе служебными, предоставление им льгот и компенсаций) в целях стимулирования таких работников к осуществлению трудовой деятельности в этих организациях, а также обеспечить распространение в субъектах Российской Федерации лучших практик реализации указанных мер", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, далее – ежегодно, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Путин поручил разработать меры по сохранению муниципальной культуры
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