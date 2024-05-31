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Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку педагогов в сфере культуры - РИА Новости, 31.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:13 31.05.2024 (обновлено: 18:28 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/putin-1949753874.html
Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку педагогов в сфере культуры
Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку педагогов в сфере культуры - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку педагогов в сфере культуры
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить сбалансированную учебную нагрузку педагогов в сфере культуры до внедрения новых систем оплаты... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:13
2024-05-31T18:28
общество
владимир путин
россия
образование
культура
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить сбалансированную учебную нагрузку педагогов в сфере культуры до внедрения новых систем оплаты труда.Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: &lt;...&gt; с учетом ранее данных поручений по разработке и внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики и соблюдению установленных указами президента Российской Федерации целевых показателей уровня заработной платы таких работников обеспечить в период до внедрения новых систем оплаты труда сбалансированную учебную нагрузку педагогических работников образовательных организаций в сфере культуры, в том числе совмещающих педагогическую деятельность с культурной и творческой деятельностью", - говорится в тексте поручения.Доклад необходимо предоставить до 30 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240531/putin-1949757210.html
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общество, владимир путин, россия, образование
Общество, Владимир Путин, Россия, Образование, Культура
Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку педагогов в сфере культуры

Путин поручил обеспечить сбалансированную нагрузку педагогов в сфере культуры

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить сбалансированную учебную нагрузку педагогов в сфере культуры до внедрения новых систем оплаты труда.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: <...> с учетом ранее данных поручений по разработке и внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики и соблюдению установленных указами президента Российской Федерации целевых показателей уровня заработной платы таких работников обеспечить в период до внедрения новых систем оплаты труда сбалансированную учебную нагрузку педагогических работников образовательных организаций в сфере культуры, в том числе совмещающих педагогическую деятельность с культурной и творческой деятельностью", - говорится в тексте поручения.
Доклад необходимо предоставить до 30 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Путин поручил выделить допсредства на ремонт объектов в сфере культуры
Вчера, 18:25
 
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