Рейтинг@Mail.ru
В США неожиданно высказались о Путине после резких слов Зеленского - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 31.05.2024 (обновлено: 20:31 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/putin-1949752934.html
В США неожиданно высказались о Путине после резких слов Зеленского
В США неожиданно высказались о Путине после резких слов Зеленского - РИА Новости, 31.05.2024
В США неожиданно высказались о Путине после резких слов Зеленского
Президент России Владимир Путин не переживает о мирном саммите в Швейцарии, как это утверждает Владимир Зеленский, заявил американский профессор Джон Миршаймер... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:10
2024-05-31T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
владимир зеленский
джон миршаймер
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не переживает о мирном саммите в Швейцарии, как это утверждает Владимир Зеленский, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Ну, первое, что вы должны помнить, это то, что у Путина трехзначный IQ, а любой человек с трехзначным IQ может очень быстро понять, что все это бессмысленно. Поэтому я думаю, что Путин, вероятно, потратит, может быть, одну-две-три минуты на размышления об этом, а затем посвятит остальное время решению серьезных вопросов, таких как победа в конфликте", — отметил он, комментируя слова Зеленского о том, что российский лидер якобы боится "мирного саммита".По словам профессора, идея о том, что мирная конференция в Швейцарии повлияет на ход конфликта Украины с Россией, — несерьезный аргумент."Это та ерунда, которой время от времени занимается Запад, потому что он так отчаянно пытается найти какой-то способ выиграть, но дело в том, что на данный момент нет никакого способа", — резюмировал Миршаймер.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949723268.html
https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949695954.html
швейцария
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, владимир зеленский, джон миршаймер, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Владимир Зеленский, Джон Миршаймер, Украина, Россия, Владимир Путин
В США неожиданно высказались о Путине после резких слов Зеленского

Миршаймер: Путин занимается важными делами, а не переживаниями о мирном саммите

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не переживает о мирном саммите в Швейцарии, как это утверждает Владимир Зеленский, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Ну, первое, что вы должны помнить, это то, что у Путина трехзначный IQ, а любой человек с трехзначным IQ может очень быстро понять, что все это бессмысленно. Поэтому я думаю, что Путин, вероятно, потратит, может быть, одну-две-три минуты на размышления об этом, а затем посвятит остальное время решению серьезных вопросов, таких как победа в конфликте", — отметил он, комментируя слова Зеленского о том, что российский лидер якобы боится "мирного саммита".
Боевая работа гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"Их окружили". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 16:35
По словам профессора, идея о том, что мирная конференция в Швейцарии повлияет на ход конфликта Украины с Россией, — несерьезный аргумент.
"Это та ерунда, которой время от времени занимается Запад, потому что он так отчаянно пытается найти какой-то способ выиграть, но дело в том, что на данный момент нет никакого способа", — резюмировал Миршаймер.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Зеленский пошел на неожиданный шаг из-за решения Байдена, пишут СМИ
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияВладимир ЗеленскийДжон МиршаймерУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала