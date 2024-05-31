https://ria.ru/20240531/putin-1949752934.html

В США неожиданно высказались о Путине после резких слов Зеленского

В США неожиданно высказались о Путине после резких слов Зеленского - РИА Новости, 31.05.2024

В США неожиданно высказались о Путине после резких слов Зеленского

Президент России Владимир Путин не переживает о мирном саммите в Швейцарии, как это утверждает Владимир Зеленский, заявил американский профессор Джон Миршаймер... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:10

2024-05-31T18:10

2024-05-31T20:31

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не переживает о мирном саммите в Швейцарии, как это утверждает Владимир Зеленский, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Ну, первое, что вы должны помнить, это то, что у Путина трехзначный IQ, а любой человек с трехзначным IQ может очень быстро понять, что все это бессмысленно. Поэтому я думаю, что Путин, вероятно, потратит, может быть, одну-две-три минуты на размышления об этом, а затем посвятит остальное время решению серьезных вопросов, таких как победа в конфликте", — отметил он, комментируя слова Зеленского о том, что российский лидер якобы боится "мирного саммита".По словам профессора, идея о том, что мирная конференция в Швейцарии повлияет на ход конфликта Украины с Россией, — несерьезный аргумент."Это та ерунда, которой время от времени занимается Запад, потому что он так отчаянно пытается найти какой-то способ выиграть, но дело в том, что на данный момент нет никакого способа", — резюмировал Миршаймер.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии.

https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949723268.html

https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949695954.html

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