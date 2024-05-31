https://ria.ru/20240531/putin-1949752798.html

Путин поручил расширить программу поездок молодых представителей в Россию

Путин поручил расширить программу поездок молодых представителей в Россию - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поручил расширить программу поездок молодых представителей в Россию

Президент России Владимир Путин поручил расширить программу ознакомительных поездок в РФ молодых представителей политических, научных и деловых кругов других... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:09

2024-05-31T18:09

2024-05-31T18:09

владимир путин

россия

общество

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить программу ознакомительных поездок в РФ молодых представителей политических, научных и деловых кругов других стран. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Расширить программу краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств "Новое поколение", предусмотрев участие таких представителей в международных молодежных мероприятиях, проводимых Росмолодежью, в том числе с привлечением Образовательного Фонда "Талант и успех", увеличив финансирование этой программы на 384 миллионов рублей ежегодно и установив новые возрастные ограничения для ее участников - от 14 до 40 лет", - говорится в тексте поручений.

https://ria.ru/20240531/putin-1949749698.html

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владимир путин, россия, общество, в мире