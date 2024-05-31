https://ria.ru/20240531/putin-1949738741.html
Путин высказался о случае с изъятием детей из-за неработающей печки
Путин высказался о случае с изъятием детей из-за неработающей печки - РИА Новости, 31.05.2024
Путин высказался о случае с изъятием детей из-за неработающей печки
Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой назвал безобразием случай в Красноярском крае, где у матери забрали детей... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:26
2024-05-31T17:26
2024-05-31T18:14
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мария львова-белова
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой назвал безобразием случай в Красноярском крае, где у матери забрали детей из-за неработающей печки.Детский омбудсмен рассказала президенту, что узнала о ситуации в ходе поездки по России."Я приехала в регион. Представляете, трое детей в учреждении. Стали разбираться: мама сельская, (в доме. — Прим. ред.) неработающая печка, забрали детей — дети четыре месяца живут в учреждении. <...> Это же неправильно, понимаете, и наша задача — сделать все, чтобы поддержать семью, чтобы этого не допустить", — рассказала Львова-Белова.Она уточнила, что уже вмешалась в ситуацию — детей маме вернули, а печку починили.Путин раскритиковал местные власти."Это же не шутки, это безобразие. <...> Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать", — подчеркнул президент.Львова-Белова, в свою очередь, уточнила, что с руководством края договорились полностью изменить действующую систему.
https://ria.ru/20240530/putin-1949389337.html
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общество, россия, красноярский край, владимир путин, мария львова-белова
Общество, Россия, Красноярский край, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Путин высказался о случае с изъятием детей из-за неработающей печки
Путин назвал безобразием случай с изъятием детей из-за неработающей печки
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Владимир Путин на встрече
с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой назвал безобразием случай в Красноярском крае, где у матери забрали детей из-за неработающей печки.
Детский омбудсмен рассказала президенту, что узнала о ситуации в ходе поездки по России
.
"Я приехала в регион. Представляете, трое детей в учреждении. Стали разбираться: мама сельская, (в доме. — Прим. ред.) неработающая печка, забрали детей — дети четыре месяца живут в учреждении. <...> Это же неправильно, понимаете, и наша задача — сделать все, чтобы поддержать семью, чтобы этого не допустить", — рассказала Львова-Белова.
Она уточнила, что уже вмешалась в ситуацию — детей маме вернули, а печку починили.
Путин раскритиковал местные власти.
«
"Это же не шутки, это безобразие. <...> Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать", — подчеркнул президент.
Львова-Белова, в свою очередь, уточнила, что с руководством края договорились полностью изменить действующую систему.