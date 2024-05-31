https://ria.ru/20240531/putin-1949738741.html

Путин высказался о случае с изъятием детей из-за неработающей печки

Путин высказался о случае с изъятием детей из-за неработающей печки - РИА Новости, 31.05.2024

Путин высказался о случае с изъятием детей из-за неработающей печки

Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой назвал безобразием случай в Красноярском крае, где у матери забрали детей... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:26

2024-05-31T17:26

2024-05-31T18:14

общество

россия

красноярский край

владимир путин

мария львова-белова

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой назвал безобразием случай в Красноярском крае, где у матери забрали детей из-за неработающей печки.Детский омбудсмен рассказала президенту, что узнала о ситуации в ходе поездки по России."Я приехала в регион. Представляете, трое детей в учреждении. Стали разбираться: мама сельская, (в доме. — Прим. ред.) неработающая печка, забрали детей — дети четыре месяца живут в учреждении. <...> Это же неправильно, понимаете, и наша задача — сделать все, чтобы поддержать семью, чтобы этого не допустить", — рассказала Львова-Белова.Она уточнила, что уже вмешалась в ситуацию — детей маме вернули, а печку починили.Путин раскритиковал местные власти."Это же не шутки, это безобразие. <...> Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать", — подчеркнул президент.Львова-Белова, в свою очередь, уточнила, что с руководством края договорились полностью изменить действующую систему.

https://ria.ru/20240530/putin-1949389337.html

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россия

красноярский край

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общество, россия, красноярский край, владимир путин, мария львова-белова