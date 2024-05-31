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Путин поддержал идею о статусе многодетных для семей с инвалидами до 23 лет - РИА Новости, 31.05.2024
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16:31 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/putin-1949721004.html
Путин поддержал идею о статусе многодетных для семей с инвалидами до 23 лет
Путин поддержал идею о статусе многодетных для семей с инвалидами до 23 лет - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поддержал идею о статусе многодетных для семей с инвалидами до 23 лет
Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой сохранять статус многодетных для семей со всеми... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:31
2024-05-31T16:31
общество
россия
мария львова-белова
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой сохранять статус многодетных для семей со всеми детьми-инвалидами до 23 лет независимо от формы их обучения. Львова-Белова на встрече с главой государства в Кремле отметила, что детям-инвалидам может быть недоступна очная форма обучения. Она добавила, что было бы справедливо расширить возраст детей с инвалидностью до 23 лет без учета формы обучения, чтобы семьи могли сохранять статус многодетной до 23-летия ребенка. "Да, если человек не может учиться очно", - отметил глава государства, добавив, что согласен с предложением Львовой-Беловой. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что молодые люди до 23 лет, которые учатся на очной форме, будут учитываться при расчете среднедушевых доходов в составе семьи для начисления семейной налоговой выплаты. В материалах Минфина РФ сообщалось, что семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек". Фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России.
https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949707205.html
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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Путин поддержал идею о статусе многодетных для семей с инвалидами до 23 лет

Путин поддержал идею о многодетности семей со всеми детьми-инвалидами до 23 лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой сохранять статус многодетных для семей со всеми детьми-инвалидами до 23 лет независимо от формы их обучения.
Львова-Белова на встрече с главой государства в Кремле отметила, что детям-инвалидам может быть недоступна очная форма обучения. Она добавила, что было бы справедливо расширить возраст детей с инвалидностью до 23 лет без учета формы обучения, чтобы семьи могли сохранять статус многодетной до 23-летия ребенка.
"Да, если человек не может учиться очно", - отметил глава государства, добавив, что согласен с предложением Львовой-Беловой.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что молодые люди до 23 лет, которые учатся на очной форме, будут учитываться при расчете среднедушевых доходов в составе семьи для начисления семейной налоговой выплаты.
В материалах Минфина РФ сообщалось, что семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек". Фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России.
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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