https://ria.ru/20240531/putin-1949721004.html

Путин поддержал идею о статусе многодетных для семей с инвалидами до 23 лет

Путин поддержал идею о статусе многодетных для семей с инвалидами до 23 лет - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поддержал идею о статусе многодетных для семей с инвалидами до 23 лет

Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой сохранять статус многодетных для семей со всеми... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:31

2024-05-31T16:31

2024-05-31T16:31

общество

россия

мария львова-белова

владимир путин

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой сохранять статус многодетных для семей со всеми детьми-инвалидами до 23 лет независимо от формы их обучения. Львова-Белова на встрече с главой государства в Кремле отметила, что детям-инвалидам может быть недоступна очная форма обучения. Она добавила, что было бы справедливо расширить возраст детей с инвалидностью до 23 лет без учета формы обучения, чтобы семьи могли сохранять статус многодетной до 23-летия ребенка. "Да, если человек не может учиться очно", - отметил глава государства, добавив, что согласен с предложением Львовой-Беловой. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что молодые люди до 23 лет, которые учатся на очной форме, будут учитываться при расчете среднедушевых доходов в составе семьи для начисления семейной налоговой выплаты. В материалах Минфина РФ сообщалось, что семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кэшбек". Фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% - эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России.

https://ria.ru/20240531/lvova-belova-1949707205.html

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общество, россия, мария львова-белова, владимир путин