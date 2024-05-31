https://ria.ru/20240531/putin-1949710929.html
Путин поручит детскому омбудсмену проверить органы опеки
Путин поручит детскому омбудсмену проверить органы опеки - РИА Новости, 31.05.2024
Путин поручит детскому омбудсмену проверить органы опеки
Президент РФ Владимир Путин пообещал выпустить поручение по вопросу проверки детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой органов опеки с дальнейшими... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:01
2024-05-31T16:01
2024-05-31T16:12
владимир путин
мария львова-белова
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал выпустить поручение по вопросу проверки детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой органов опеки с дальнейшими предложениями их реформы.В ходе доклада уполномоченный по правам ребёнка Львова-Белова попросила президента поручить ей провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики с дальнейшим спецдокладом и предложениями о реформировании системы."Переговорите с администрацией. Отдельно поручение выпущу по этому вопросу", - сказал Путин в ходе встречи с Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20240531/deti-1949701382.html
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владимир путин, мария львова-белова, россия
Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Россия
Путин поручит детскому омбудсмену проверить органы опеки
Путин поручит детскому омбудсмену проверить органы опеки с дальнейшими реформами
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал выпустить поручение по вопросу проверки детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой органов опеки с дальнейшими предложениями их реформы.
В ходе доклада уполномоченный по правам ребёнка Львова-Белова попросила президента поручить ей провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов систем профилактики с дальнейшим спецдокладом и предложениями о реформировании системы.
"Переговорите с администрацией. Отдельно поручение выпущу по этому вопросу", - сказал Путин в ходе встречи с Львовой-Беловой.