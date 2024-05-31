https://ria.ru/20240531/putin-1949709093.html

Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин

Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024

Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин

Дети из Украины оказались на территории России, потому что их спасали из зоны боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:58

2024-05-31T15:58

2024-05-31T16:12

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949713203_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_6814aefbeffadc321fff4974c2369190.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети из Украины оказались на территории России, потому что их спасали из зоны боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин."Дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий", - сказал Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20240531/deti-1949707558.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, украина, россия