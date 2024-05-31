https://ria.ru/20240531/putin-1949709093.html
Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин
Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024
Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин
Дети из Украины оказались на территории России, потому что их спасали из зоны боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:58
2024-05-31T15:58
2024-05-31T16:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети из Украины оказались на территории России, потому что их спасали из зоны боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин."Дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий", - сказал Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20240531/deti-1949707558.html
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владимир путин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия
Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин
Путин: детей с Украины оказавшихся в России, спасали из зоны боевых действий