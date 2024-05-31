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Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 31.05.2024 (обновлено: 16:12 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/putin-1949709093.html
Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин
Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024
Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин
Дети из Украины оказались на территории России, потому что их спасали из зоны боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:58
2024-05-31T16:12
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети из Украины оказались на территории России, потому что их спасали из зоны боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин."Дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий", - сказал Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20240531/deti-1949707558.html
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владимир путин, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия
Детей с Украины спасали из зоны боевых действий, заявил Путин

Путин: детей с Украины оказавшихся в России, спасали из зоны боевых действий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи. 31 мая 2024
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи. 31 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Дети из Украины оказались на территории России, потому что их спасали из зоны боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий", - сказал Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Дети из России и Украины должны воссоединяться с родителями, заявил Путин
15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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