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СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине - РИА Новости, 31.05.2024
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15:27 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/putin-1949697173.html
СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине
СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине - РИА Новости, 31.05.2024
СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине
Неспособность союзников Украины выработать жесткую стратегию в вопросе поддержки Киева выгодна для президента России Владимира Путина, считает L’Est... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:27
2024-05-31T15:27
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
хамас
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Неспособность союзников Украины выработать жесткую стратегию в вопросе поддержки Киева выгодна для президента России Владимира Путина, считает L’Est Républicain."Путин, ХАМАС и республиканцы довольно потирают руки: разногласия для них— лучший союзник", — пишет автор.Он объяснил, что у западной дипломатии, по его мнению, "умер мозг". Так, западные лидеры не могут выработать единую линию по Украине - Вашингтон поставляет ВСУ оружие с условием не применять его для ударов по территории России, а Польша разрешает. Берлин не может решить вопрос о поставке Taurus, в то время как Париж разрешает поражать военные объекты, с которых Россия ведет обстрел Украины.Что касается палестинского вопроса, подчеркивает LR, Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством, а Франция, Германия и Италия все медлят с принятием решения.
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, хамас, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, ХАМАС, Вооруженные силы Украины
СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине

LR: разногласия Европы по Украине стали подарком Путину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Неспособность союзников Украины выработать жесткую стратегию в вопросе поддержки Киева выгодна для президента России Владимира Путина, считает L’Est Républicain.
"Путин, ХАМАС и республиканцы довольно потирают руки: разногласия для них— лучший союзник", — пишет автор.
Он объяснил, что у западной дипломатии, по его мнению, "умер мозг". Так, западные лидеры не могут выработать единую линию по Украине - Вашингтон поставляет ВСУ оружие с условием не применять его для ударов по территории России, а Польша разрешает. Берлин не может решить вопрос о поставке Taurus, в то время как Париж разрешает поражать военные объекты, с которых Россия ведет обстрел Украины.
Что касается палестинского вопроса, подчеркивает LR, Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством, а Франция, Германия и Италия все медлят с принятием решения.
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинХАМАСВооруженные силы Украины
 
 
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