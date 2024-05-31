https://ria.ru/20240531/putin-1949697173.html

СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине

СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине - РИА Новости, 31.05.2024

СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине

Неспособность союзников Украины выработать жесткую стратегию в вопросе поддержки Киева выгодна для президента России Владимира Путина, считает L’Est... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:27

2024-05-31T15:27

2024-05-31T15:27

в мире

украина

россия

киев

владимир путин

хамас

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Неспособность союзников Украины выработать жесткую стратегию в вопросе поддержки Киева выгодна для президента России Владимира Путина, считает L’Est Républicain."Путин, ХАМАС и республиканцы довольно потирают руки: разногласия для них— лучший союзник", — пишет автор.Он объяснил, что у западной дипломатии, по его мнению, "умер мозг". Так, западные лидеры не могут выработать единую линию по Украине - Вашингтон поставляет ВСУ оружие с условием не применять его для ударов по территории России, а Польша разрешает. Берлин не может решить вопрос о поставке Taurus, в то время как Париж разрешает поражать военные объекты, с которых Россия ведет обстрел Украины.Что касается палестинского вопроса, подчеркивает LR, Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством, а Франция, Германия и Италия все медлят с принятием решения.

https://ria.ru/20240531/orban-1949634608.html

украина

россия

киев

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, хамас, вооруженные силы украины