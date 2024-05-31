https://ria.ru/20240531/putin-1949697173.html
СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине
СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине - РИА Новости, 31.05.2024
СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине
Неспособность союзников Украины выработать жесткую стратегию в вопросе поддержки Киева выгодна для президента России Владимира Путина, считает L’Est... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:27
2024-05-31T15:27
2024-05-31T15:27
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
хамас
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946685769_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b648d1cb4d8a2308f12a886e1e64112c.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Неспособность союзников Украины выработать жесткую стратегию в вопросе поддержки Киева выгодна для президента России Владимира Путина, считает L’Est Républicain."Путин, ХАМАС и республиканцы довольно потирают руки: разногласия для них— лучший союзник", — пишет автор.Он объяснил, что у западной дипломатии, по его мнению, "умер мозг". Так, западные лидеры не могут выработать единую линию по Украине - Вашингтон поставляет ВСУ оружие с условием не применять его для ударов по территории России, а Польша разрешает. Берлин не может решить вопрос о поставке Taurus, в то время как Париж разрешает поражать военные объекты, с которых Россия ведет обстрел Украины.Что касается палестинского вопроса, подчеркивает LR, Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством, а Франция, Германия и Италия все медлят с принятием решения.
https://ria.ru/20240531/orban-1949634608.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946685769_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_815da3971a9c8b41449eb7034fac911b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, хамас, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, ХАМАС, Вооруженные силы Украины
СМИ: Запад сделал подарок Путину на Украине
LR: разногласия Европы по Украине стали подарком Путину
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Неспособность союзников Украины выработать жесткую стратегию в вопросе поддержки Киева выгодна для президента России Владимира Путина, считает L’Est Républicain
.
"Путин, ХАМАС и республиканцы довольно потирают руки: разногласия для них— лучший союзник", — пишет автор.
Он объяснил, что у западной дипломатии, по его мнению, "умер мозг". Так, западные лидеры не могут выработать единую линию по Украине - Вашингтон поставляет ВСУ оружие с условием не применять его для ударов по территории России, а Польша разрешает. Берлин не может решить вопрос о поставке Taurus, в то время как Париж разрешает поражать военные объекты, с которых Россия ведет обстрел Украины.
Что касается палестинского вопроса, подчеркивает LR, Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством, а Франция, Германия и Италия все медлят с принятием решения.