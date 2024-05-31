https://ria.ru/20240531/putin-1949695493.html
Путин одобрил изменения в соглашении с Абхазией по военной базе
Путин одобрил изменения в соглашении с Абхазией по военной базе - РИА Новости, 31.05.2024
Путин одобрил изменения в соглашении с Абхазией по военной базе
Президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе,... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:19
2024-05-31T15:19
2024-05-31T15:19
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абхазия
владимир путин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Протокола между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия от 2010 года", - говорится в документе. Путин поручил Минобороны РФ с участием МИД РФ провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать протокол.
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900684071.html
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россия, абхазия, владимир путин
Россия, Абхазия, Владимир Путин
Путин одобрил изменения в соглашении с Абхазией по военной базе
Путин одобрил изменения в соглашении с Абхазией по объединенной военной базе РФ