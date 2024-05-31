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Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров - РИА Новости, 31.05.2024
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12:49 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/putin-1949637145.html
Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров
Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров - РИА Новости, 31.05.2024
Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне придали импульс дальнейшему... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:49
2024-05-31T12:49
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне придали импульс дальнейшему развитию российско-белорусских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон подчеркнуто, что итоги переговоров на высшем уровне придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров

Путин: итоги переговоров на высшем уровне придали импульс развитию отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления для прессы по итогам на российско-белорусских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне придали импульс дальнейшему развитию российско-белорусских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон подчеркнуто, что итоги переговоров на высшем уровне придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
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РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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