https://ria.ru/20240531/putin-1949637145.html
Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров
Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров - РИА Новости, 31.05.2024
Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне придали импульс дальнейшему... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:49
2024-05-31T12:49
2024-05-31T12:49
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне придали импульс дальнейшему развитию российско-белорусских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон подчеркнуто, что итоги переговоров на высшем уровне придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров
Путин: итоги переговоров на высшем уровне придали импульс развитию отношений