https://ria.ru/20240531/putin-1949637145.html

Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров

Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров - РИА Новости, 31.05.2024

Путин и Лукашенко оценили эффективность важность переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне придали импульс дальнейшему... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:49

2024-05-31T12:49

2024-05-31T12:49

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948230966_0:385:2958:2048_1920x0_80_0_0_c1f3d4353f9b0fdbd08b6a4f2092781c.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне придали импульс дальнейшему развитию российско-белорусских отношений, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон подчеркнуто, что итоги переговоров на высшем уровне придали существенный импульс дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/metally-1949384701.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко