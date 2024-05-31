https://ria.ru/20240531/putin-1949606700.html

Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза

Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза - РИА Новости, 31.05.2024

Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:21

2024-05-31T11:21

2024-05-31T11:37

политика

россия

владимир путин

михаил попов

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в документе. Попов занимал должность заместителя секретаря Совбеза РФ с 29 марта 2013 года. Был заместителем председателя межведомственной комиссии Совбеза по военной безопасности, руководил секцией по проблемам военной безопасности научного совета при СБ. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента РФ. Лауреат Государственной премии РФ имени маршала Жукова.

https://ria.ru/20240530/isakov-1949380952.html

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политика, россия, владимир путин, михаил попов