https://ria.ru/20240531/putin-1949606700.html
Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза
Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза - РИА Новости, 31.05.2024
Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:21
2024-05-31T11:21
2024-05-31T11:37
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в документе. Попов занимал должность заместителя секретаря Совбеза РФ с 29 марта 2013 года. Был заместителем председателя межведомственной комиссии Совбеза по военной безопасности, руководил секцией по проблемам военной безопасности научного совета при СБ. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента РФ. Лауреат Государственной премии РФ имени маршала Жукова.
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политика, россия, владимир путин, михаил попов
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Попов
Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза
Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря СБ РФ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.
Попов занимал должность заместителя секретаря Совбеза РФ с 29 марта 2013 года. Был заместителем председателя межведомственной комиссии Совбеза по военной безопасности, руководил секцией по проблемам военной безопасности научного совета при СБ. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги" и Почета, медалями, а также благодарностью президента РФ. Лауреат Государственной премии РФ имени маршала Жукова.