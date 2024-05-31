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Концерт со звездами в Болдино покажут на "России" в день рождения Пушкина - РИА Новости, 31.05.2024
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Культура
 
05:33 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/pushkin-1949329323.html
Концерт со звездами в Болдино покажут на "России" в день рождения Пушкина
Концерт со звездами в Болдино покажут на "России" в день рождения Пушкина - РИА Новости, 31.05.2024
Концерт со звездами в Болдино покажут на "России" в день рождения Пушкина
В день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина — 6 июня в музее-заповеднике Болдино состоится торжественный концерт "Отражение", прямую трансляцию которого РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:33
2024-05-31T05:33
культура
нижегородская область
юрий башмет
дарья златопольская
андрей малахов
плес
александр пушкин
что посмотреть
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина — 6 июня в музее-заповеднике Болдино состоится торжественный концерт "Отражение", прямую трансляцию которого будет вести телеканал "Россия"."В родовой усадьбе поэта, в музее-заповеднике "Болдино" (Нижегородская область), состоится грандиозный концерт "Отражения". Миллионы зрителей смогут увидеть это уникальное праздничное событие в прямой трансляции телеканала "Россия" 6 июня в 21:20", — сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Торжественный вечер пройдет под открытым небом на берегу Верхнего пруда в старинном селе Большое Болдино. Специально для концерта создана уникальная сцена, которая вписывается в естественный ландшафт музея и дополняет композицию усадьбы и парка. "Сложное световое решение с использованием видеопроекции поддержит атмосферу грандиозного празднества. Художественным руководителем концерта выступит маэстро Юрий Башмет. Ведущими станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов", — уточнили на телеканале.В концерте примут участие знаменитые артисты, среди которых Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Эмир Кустурица, Пелагея, Полина Агуреева, Лев Зулькарнаев и многие другие. Зрители также увидят выступления Хора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета и Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.Со сцены будут звучать стихи и отрывки из произведений Пушкина и других русских писателей. Прозвучит музыка великих композиторов, чье творчество связано с поэзией и прозой классика, а также сочинения современных авторов.Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" – одно из самых знаменитых пушкинских мест России. В селе Большое Болдино находится родовое поместье поэта. Из всех имений пушкинской семьи только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн. Большое Болдино – уникальное место, где великий русский поэт работал над целым рядом своих знаменитых произведений, таких как "Евгений Онегин", "Повести Белкина", "Маленькие трагедии".Организаторы концерта: Русское концертное агентство, телеканал "Россия", Правительство Нижегородской области.
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нижегородская область, юрий башмет, дарья златопольская, андрей малахов, плес , александр пушкин, что посмотреть , новости культуры
Культура, Нижегородская область, Юрий Башмет, Дарья Златопольская, Андрей Малахов, Плес , Александр Пушкин, что посмотреть , Новости культуры
Концерт со звездами в Болдино покажут на "России" в день рождения Пушкина

"Россия" будет транслировать концерт из Болдино в день рождения Пушкина

© РИА НовостиВ Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино. Архив
В Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино. Архив - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина — 6 июня в музее-заповеднике Болдино состоится торжественный концерт "Отражение", прямую трансляцию которого будет вести телеканал "Россия".
"В родовой усадьбе поэта, в музее-заповеднике "Болдино" (Нижегородская область), состоится грандиозный концерт "Отражения". Миллионы зрителей смогут увидеть это уникальное праздничное событие в прямой трансляции телеканала "Россия" 6 июня в 21:20", — сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Торжественный вечер пройдет под открытым небом на берегу Верхнего пруда в старинном селе Большое Болдино. Специально для концерта создана уникальная сцена, которая вписывается в естественный ландшафт музея и дополняет композицию усадьбы и парка.
"Сложное световое решение с использованием видеопроекции поддержит атмосферу грандиозного празднества. Художественным руководителем концерта выступит маэстро Юрий Башмет. Ведущими станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов", — уточнили на телеканале.
© Фото : Алексей БелобородовМузей-заповедник А.С. Пушкина в селе Большое Болдино Нижегородской области
Музей-заповедник А.С. Пушкина в селе Большое Болдино Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Алексей Белобородов
Музей-заповедник А.С. Пушкина в селе Большое Болдино Нижегородской области
В концерте примут участие знаменитые артисты, среди которых Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Эмир Кустурица, Пелагея, Полина Агуреева, Лев Зулькарнаев и многие другие. Зрители также увидят выступления Хора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета и Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Со сцены будут звучать стихи и отрывки из произведений Пушкина и других русских писателей. Прозвучит музыка великих композиторов, чье творчество связано с поэзией и прозой классика, а также сочинения современных авторов.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкВ Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино
В Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
В Государственном музее-заповеднике А.С.Пушкина в Болдино
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" – одно из самых знаменитых пушкинских мест России. В селе Большое Болдино находится родовое поместье поэта. Из всех имений пушкинской семьи только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн. Большое Болдино – уникальное место, где великий русский поэт работал над целым рядом своих знаменитых произведений, таких как "Евгений Онегин", "Повести Белкина", "Маленькие трагедии".
Организаторы концерта: Русское концертное агентство, телеканал "Россия", Правительство Нижегородской области.
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КультураНижегородская областьЮрий БашметДарья ЗлатопольскаяАндрей МалаховПлесАлександр Пушкинчто посмотретьНовости культуры
 
 
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