Рейтинг@Mail.ru
На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949761630.html
На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон
На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон - РИА Новости, 31.05.2024
На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон
Уголовное дело возбуждено на Кубани после гибели 16-летнего подростка, который употребил метадон, а затем больше двух недель не приходил в сознание и скончался... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:52
2024-05-31T18:52
происшествия
россия
краснодарский край
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани после гибели 16-летнего подростка, который употребил метадон, а затем больше двух недель не приходил в сознание и скончался в больнице, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Предварительно, 11 мая шестнадцатилетний подросток употребил неизвестное вещество и потерял сознание. Уже в состоянии клинической смерти он был госпитализирован в медучреждение. Во вторник он умер, так и не приходя в сознание. Согласно результатам химико-токсикологического исследования, причиной смерти стало отравление метадоном. "По факту незаконного изготовления и сбыта наркотического средства следственным отделом УМВД России по Краснодару возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства)", - говорится в сообщении. Отмечается, что семья несовершеннолетнего на профилактических учетах не состоит. Прокуратура края даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны уполномоченных органов, в том числе образовательных организаций, а также исполнению родительских обязанностей.
https://ria.ru/20231010/narkotiki-1901777018.html
https://ria.ru/20240427/peterburg-1942769521.html
россия
краснодарский край
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодар
На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон

Прокуратура: на Кубани подросток употребил метадон и умер, возбуждено дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани после гибели 16-летнего подростка, который употребил метадон, а затем больше двух недель не приходил в сознание и скончался в больнице, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Предварительно, 11 мая шестнадцатилетний подросток употребил неизвестное вещество и потерял сознание. Уже в состоянии клинической смерти он был госпитализирован в медучреждение. Во вторник он умер, так и не приходя в сознание. Согласно результатам химико-токсикологического исследования, причиной смерти стало отравление метадоном.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
На Урале подросток умер от наркотиков, которыми его угостил взрослый
10 октября 2023, 14:36
"По факту незаконного изготовления и сбыта наркотического средства следственным отделом УМВД России по Краснодару возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья несовершеннолетнего на профилактических учетах не состоит.
Прокуратура края даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны уполномоченных органов, в том числе образовательных организаций, а также исполнению родительских обязанностей.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
В Петербурге умер подросток, которого мать лечила на дому, сообщил источник
27 апреля, 14:56
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала