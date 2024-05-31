https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949761630.html

На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон

На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон - РИА Новости, 31.05.2024

На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон

Уголовное дело возбуждено на Кубани после гибели 16-летнего подростка, который употребил метадон, а затем больше двух недель не приходил в сознание и скончался... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:52

2024-05-31T18:52

2024-05-31T18:52

происшествия

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краснодарский край

краснодар

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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани после гибели 16-летнего подростка, который употребил метадон, а затем больше двух недель не приходил в сознание и скончался в больнице, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Предварительно, 11 мая шестнадцатилетний подросток употребил неизвестное вещество и потерял сознание. Уже в состоянии клинической смерти он был госпитализирован в медучреждение. Во вторник он умер, так и не приходя в сознание. Согласно результатам химико-токсикологического исследования, причиной смерти стало отравление метадоном. "По факту незаконного изготовления и сбыта наркотического средства следственным отделом УМВД России по Краснодару возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства)", - говорится в сообщении. Отмечается, что семья несовершеннолетнего на профилактических учетах не состоит. Прокуратура края даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны уполномоченных органов, в том числе образовательных организаций, а также исполнению родительских обязанностей.

https://ria.ru/20231010/narkotiki-1901777018.html

https://ria.ru/20240427/peterburg-1942769521.html

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происшествия, россия, краснодарский край, краснодар