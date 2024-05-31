https://ria.ru/20240531/proisshestviya-1949761630.html
На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон
На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон - РИА Новости, 31.05.2024
На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон
Уголовное дело возбуждено на Кубани после гибели 16-летнего подростка, который употребил метадон, а затем больше двух недель не приходил в сознание и скончался... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:52
2024-05-31T18:52
2024-05-31T18:52
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КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани после гибели 16-летнего подростка, который употребил метадон, а затем больше двух недель не приходил в сознание и скончался в больнице, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Предварительно, 11 мая шестнадцатилетний подросток употребил неизвестное вещество и потерял сознание. Уже в состоянии клинической смерти он был госпитализирован в медучреждение. Во вторник он умер, так и не приходя в сознание. Согласно результатам химико-токсикологического исследования, причиной смерти стало отравление метадоном. "По факту незаконного изготовления и сбыта наркотического средства следственным отделом УМВД России по Краснодару возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства)", - говорится в сообщении. Отмечается, что семья несовершеннолетнего на профилактических учетах не состоит. Прокуратура края даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны уполномоченных органов, в том числе образовательных организаций, а также исполнению родительских обязанностей.
https://ria.ru/20231010/narkotiki-1901777018.html
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происшествия, россия, краснодарский край, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодар
На Кубани завели дело после гибели подростка, употребившего метадон
Прокуратура: на Кубани подросток употребил метадон и умер, возбуждено дело
КРАСНОДАР, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани после гибели 16-летнего подростка, который употребил метадон, а затем больше двух недель не приходил в сознание и скончался в больнице, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Предварительно, 11 мая шестнадцатилетний подросток употребил неизвестное вещество и потерял сознание. Уже в состоянии клинической смерти он был госпитализирован в медучреждение. Во вторник он умер, так и не приходя в сознание. Согласно результатам химико-токсикологического исследования, причиной смерти стало отравление метадоном.
"По факту незаконного изготовления и сбыта наркотического средства следственным отделом УМВД России
по Краснодару
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья несовершеннолетнего на профилактических учетах не состоит.
Прокуратура края даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних со стороны уполномоченных органов, в том числе образовательных организаций, а также исполнению родительских обязанностей.