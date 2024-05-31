https://ria.ru/20240531/programmy-1949637932.html

В парках Подмосковья пройдут программы к 225-летию со дня рождения Пушкина

В парках Подмосковья пройдут программы к 225-летию со дня рождения Пушкина - РИА Новости, 31.05.2024

В парках Подмосковья пройдут программы к 225-летию со дня рождения Пушкина

В парках Подмосковья со 2 по 8 июня пройдет "Пушкинская неделя", в рамках которой состоятся мероприятия, посвященные 225-й годовщине со дня рождения русского... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:00

2024-05-31T13:00

2024-05-31T13:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В парках Подмосковья со 2 по 8 июня пройдет "Пушкинская неделя", в рамках которой состоятся мероприятия, посвященные 225-й годовщине со дня рождения русского поэта Александра Пушкина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года. В честь этого в подмосковных парках подготовлена праздничная программа. В парке "Захарово" в Одинцовском городском округе праздник в честь поэта будет проходить 2 июня. Посетителей с 11:00 ждут концертные и театрализованные программы, лекторий под открытым небом, творческие мастерские и арт-пространство. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуевском городском округе праздничная программа "Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала" пройдет 6 июня. В концертной программе примут участие местные творческие коллективы. Помимо этого, посетители смогут принять участие в Пушкинском балу, квесте и литературном квизе. Юных гостей парка ждут мастер-классы и анимационная игровая программа "Сказки кота ученого". В парке "Крестов брод" в городском округе Шатура 6 июня состоится развлекательный квест "В волшебной Пушкинской стране". В 12:00 юных посетителей ждет захватывающее путешествие в мир литературных произведений великого русского писателя. Победители получат сладкие угощения. В городском парке культуры и отдыха Чехова 8 июня в 12:00 посетителей ждут на анимационную программу с элементами квеста и увлекательный лекторий организатора дома-музея Олега Коровина Ирины Гаркуши. Также гости парка в рамках квеста узнают любопытные факты и легенды, связанные с усадьбой Лопасня-Зачатьевское и именем А. С. Пушкина.

https://ria.ru/20240518/festival-1946876292.html

https://ria.ru/20240527/podmoskove-1948631595.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), шатура, александр пушкин, одинцово, одинцовский район, орехово-зуево, орехово-зуевский район, чехов